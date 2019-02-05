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TBMM'de sandalye dağılımı

Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın katılımıyla AK Parti'nin sandalye sayısı 291'e yükseldi

05 Şubat 2019 Salı 17:14
TBMM'de sandalye dağılımı

TBMM (AA) - Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 291'e çıktı.

Akkal'ın istifasıyla, İYİ Parti'nin sandalye sayısı 39'a düştü.

TBMM'de CHP'nin 142, HDP'nin 65, MHP'nin 50, Saadet Partisinin 2, Türkiye İşçi Partisinin 2, Demokrat Partinin 1, Büyük Birlik Partisinin 1 milletvekili bulunuyor.

TBMM'de 2 de bağımsız milletvekili yer alıyor.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:14
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