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TBMM'de Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifinin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:50
TBMM'de Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifinin görüşmelerine başlandı

Genel Kurulda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Öneriyle, araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezalarının uygulanmaması, trafik cezalarının 2019 yılında artırılmaması, YSK üyelerinin görev sürelerinin 1 yıl uzatılması gibi düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

TBMM Genel Kurulunda, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere başlandı.

Öte yandan, Danışma Kurulunun kararıyla, Genel Kurul bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına 8 Ocak 2019 Salı gününe kadar ara verecek.

AK Parti grup önerisi üzerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, milletin lehine olan her teklife "evet" dediklerini, teklifte olumlu düzenlemelerin yanında "doğru olmayan işler bulunduğunu" savundu.

Altay, "YSK üyelerinin süresini uzatmaya gerek var mı? Yenisi seçilinceye kadar görevine devam etmiyor mu? Zorunuz ne? Bu insanların bağımsızlığını ve tarafsızlığını gölgeliyorsunuz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 31 Mart'ta yerel seçimlerin olduğunu anımsatarak, devamlılık açısından bu düzenlemeyi getirdiklerini söyledi.

Öte yandan, İYİ Parti'nin "Doğu Türkistan'da yaşananların incelenmesi", HDP'nin "Cezaevinde bulunan Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in maruz kaldığı hukuksuzluklar", CHP'nin "gençlerin istihdam sorunuyla" ilgili araştırma önergelerinin öngörüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin grup önerileri ise kabul edilmedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:50
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  5. Karayolları Trafik Kanunu
  6. köprü
  7. süre uzatımı
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  9. YSK

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