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Korona Virüs

TBMM'de kaç korona virüs vakası var?

TBMM'de kaç korona virüs vakası var? Kaç milletvekili yeni tip korona virüs salgınına yakalandı? Korona virüs salgınından iyileşen milletvekili var mı?

Yeniakit Publisher
2020-07-28 20:51:00 -
TBMM'de kaç korona virüs vakası var?

2019 yılının Aralık ayı itibariyle Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkileyen yeni tip korona virüs ülkemizide etkilemeye devam ediyor. 

Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Temmuz günü için açıklanan son tabloya göre toplam 4.665.383 test yapıldı. Toplam vaka sayısı 227.982 bulurken, ülke genelinde ki vefat sayısı 5.645 oldu.

TBMM'de korona virüs vaka durumu nasıl?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplam vaka sayısı 11'i milletvekili olmak üzere 43 oldu. 11 milletvekilinin 4'ünün tedavileri tamamlanıp taburcu olurken 7 milletvekilinin tedavisi ise devam ediyor.

Yeni tip korona virüs salgınına yakalanan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun ise yoğun bakımda tedavisi ise devam etmekte olduğu öğrenildi.

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