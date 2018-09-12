0553 313 94 23

TBMM'deki vekil odaları için ikinci kura çekimi

TBMM'de 9 eski bakanın da aralarında bulunduğu 64 milletvekilinin kullanacağı odalar için ikinci kura çekimi gerçekleşti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:44
TBMM'deki vekil odaları için ikinci kura çekimi

Mecliste 9 eski bakanın da aralarında bulunduğu 64 milletvekilinin kullanacağı odalar için ikinci kura çekimi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, ikinci kura çekimi, 28 Haziran Perşembe günkü ilk kura çekiminde oda çıkmayan 64 milletvekili için gerçekleştirildi. 

İkinci kura çekiminde, eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, eski Milli Savunma Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile 55 milletvekilinin odaları belirlendi.

Boş bulunan 331 milletvekili odası için yapılan ilk kura çekimine, 271 yeni seçilen milletvekili ile 26. Dönem'de milletvekili olan ve yeniden seçilen ancak odasını değiştirmek isteyen 2 milletvekili katılmış ve yeni odaları belirlenmişti.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 11:44
  1. Şanlıurfa
  2. Malatya
  3. Kocaeli
  4. Kayseri
  5. İstanbul
  6. Erzurum
  7. Afyon
  8. TBMM
  9. milletvekili odaları
  10. AK Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe şimdi yandı! Tüm maçlar...
    1. Fenerbahçe şimdi yandı! Tüm maçlar...
    2. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?..
    3. İran'dan, ünlü uçak şirketi ATR'ye..
    4. Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Varlık..
    5. 1,7 milyar dolarlık anlaşmada imzalar..
    6. Çorum'da akılalmaz olay! 8 köpeği..
    7. Barajda avlanan balıkçıyı şoke eden..
    8. Dolar kurunda düşüş sürüyor
    9. Nevşehir'de korkunç olay! Karı koca..
    10. Danışmanından Putin'i kızdıracak Rusya..
    11. CHP’li belediyelerden ‘pis kokular’..
    12. Çanakkale’de 42 kaçak mülteci yakalandı
    13. Mısır Diyarbakırlı çiftçiyi sevindirdi
    14. Yakalanan terörist Esed rejimine böyle..
    15. Kafasına göre zam yapanlar yandı! TİM..
    16. Türk hekimlerden 'kaslara iyi gelecek'..
    17. RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine..
    18. KYK burs başvuru ne zaman başlayacak?
    19. İstanbul ve Antalya birbirleriyle..
    20. Dink cinayeti sanığının avukatı FETÖ..
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!