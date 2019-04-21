TBMM'de gündem 23 Nisan

Yerel seçim dolayısıyla 24 Şubat Pazar günü çalışmalarına ara veren Genel Kurul, Meclisin 99'uncu açılış yıl dönümü nedeniyle 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenecek ilk tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak, törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Anıtkabir'de yapılacak törenlerde de çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve Özel Defter imzalanacak. Daha sonra, Birinci Meclis'te anma töreni gerçekleştirilecek.

Meclisin 23 Nisan 1920'de açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirilecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, burada bir konuşma yapacak.

Özel Defter'in imzalanacağı törenlerde, Ankara Kulübü Derneği seymenleri bir gösteri sunacak.

Mustafa Şentop, daha sonra TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek.

TBMM Genel Kurulu ise özel gündemle saat 14.00'te toplanacak. Birleşim açıldıktan sonra İstiklal Marşı okunacak. Genel Kurulda, grubu bulunan siyasi partilere onar, grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerine üçer dakika söz verilecek.

Meclis Başkanı Şentop, akşam da TBMM Tören Salonu'nda bir resepsiyon verecek.TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak ilk törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Komisyonlar

TBMM Dışişleri Komisyonu da 24 Nisan'da toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, Türkiye ile Kırgızistan, Mali, Nijerya, Lesotho Krallığı, Venezuela, Bangladeş, Uganda, Özbekistan, Gine ve Kamerun arasında imzalanan 10 uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin teklifler görüşülecek.