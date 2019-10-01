0553 313 94 23

TBMM'de CHP rezaleti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiği sırada CHP grubu ayağa kalkmayarak bir rezalete imza attı.

01 Ekim 2019 Salı 15:27
TBMM'de CHP rezaleti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Yeni Yasama Yılı açılışında konuşma yapmak üzere kürsüye hareket ederken CHP sıralarının ayağa kalkmadı.

Ayrıntılar Geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 15:27
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  3. Yeni Yasama Yılı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasında dikkat çeken detay!
    1. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış..
    2. İYİ Partili Lütfü Türkkan: HDP ile..
    3. PKK’nın cirit attığı Almanya’dan..
    4. Son dakika EYT haberi var mı? EYT..
    5. Kardeş ülkeyi sel vurdu! Ölü ve..
    6. Kastamonu usulü etli ekmek tarifi |..
    7. 'Savaş da olacak, çatışmalar da'..
    8. Dikkat! Tüm Türkiye'yi..
    9. Gençlerbirliği antrenmanlara başladı!..
    10. TBMM'de CHP rezaleti
    11. EYT çıkıyor mu? AK Parti’den EYT..
    12. PKK’nın kanalına çıkan CHP'li Gürsel..
    13. Başkan Erdoğan'dan TBMM'de kritik çağrı!
    14. EYT son dakika EYT’lilerden Google..
    15. Türkiye Büyük Millet Meclisi iki buçuk..
    16. AİHM Boşnak nine Orlovic'i haklı buldu
    17. Oy kullanma yaşını 16'ya iniyor!..
    18. AK Partili isim istifasını duyurdu!
    19. AK Parti'den Faruk Çelik'e cevap!
    20. İmamoğlu'nun depreme çözümü pes..
    21. MHP'li isim 'Af' için tarih verdi!
    22. İflas eden İngiliz tur operatörü..
    23. İstanbul'da elektriğe zam gelecek mi?
    24. İmamoğlu’nun yardım iddialarını İBB..
    25. Şişkinlik için hangi doktora gidilir?..
    26. Tarık Ünlüoğlu öldü! Tarık Ünlüoğlu..
    27. DAEŞ askeri kışlaya saldırdı! Çok..
    28. Şarja takıp uyuduğu telefon sonu oldu!
    29. Esed rejiminden İdlib'e yoğun saldırı
    30. Tamamen yerli ve milli! Birçok ülkeden..
    Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
    Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
    Seri katil Prens
    Seri katil Prens
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    NASA'dan Türkiye paylaşımı
    NASA'dan Türkiye paylaşımı