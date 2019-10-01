TBMM'de CHP rezaleti Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiği sırada CHP grubu ayağa kalkmayarak bir rezalete imza attı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Yeni Yasama Yılı açılışında konuşma yapmak üzere kürsüye hareket ederken CHP sıralarının ayağa kalkmadı. Ayrıntılar Geliyor...

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