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TBMM'de bu hafta

Meclis Genel Kurulunda, Türkiye'nin turizm fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek

07 Temmuz 2019 Pazar 11:02
TBMM'de bu hafta

TBMM (AA) - ALİ KEMAL AKAN - Meclis Genel Kurulunda, Türkiye'nin turizm fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulunun bu haftaki gündeminde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi yer alacak. Genel Kurul, 9 Temmuz Salı günü toplanarak AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve bazı AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifi ele alacak.

Teklifle, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkan ve fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının, ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak.

Ajans, ülkenin turizm hedeflerine ulaşmasına, turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına, pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirecek ve tanıtım faaliyetlerini yürütecek. Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere sektör temsilcilerinin turizm faaliyetlerinden elde ettikleri gelir üzerinden "turizm payı" alınacak. Ajans, Sayıştay ve Kamu İhale Kanunlarından muaf olacak.

- Komisyonlar

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu salı ve çarşamba günü toplanacak. Komisyonun ilk toplantısında alt komisyon başkanı seçimi yapılacak ve alt komisyonun izleyeceği yol haritası ele alınacak. Komisyonun çarşamba günkü toplantısında kolluk kuvvetlerine verilen insan hakları eğitimi ve insan hakları duyarlığının arttırılmasına ilişkin yapılan faaliyetler konusunda İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sunum yapılacak.

ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları Araştırma Komisyonu çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Duchenne Kas Hastalığı İle Mücadele Derneği, Tıbbi Genetik Derneği sunumları yer alacak. Ayrıca, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Seza Özen, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Emin Özmert, Nadir Hastalıklar Ağı temsilcileri komisyona bilgi verecek.

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonunun çarşamba günkü toplantısında da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Doç. Dr. Cüneyt Evren, Türk Psikiyatri Derneği ile Türkiye Bilişim Derneği sunum yapacak.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:02
  1. tbmm genel kurulu

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