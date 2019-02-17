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TBMM'de bu hafta

Meclis Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın görevinden istifa etmesi durumunda TBMM, 29. Başkanı'nı seçecek

17 Şubat 2019 Pazar 11:07
TBMM'de bu hafta

TBMM (AA) - ALİ KEMAL AKAN - TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın görevinden istifa etmesi halinde Meclis 29. Başkanı'nı seçecek

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yıldırım, 18 Şubat'ta Meclis Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. Yıldırım'ın istifa dilekçesinin Meclis Başkanlığına sunulmasının ardından salı günü yapılacak TBMM Genel Kurulu'nda bu dilekçe okunacak.

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içerisinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak. Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü yeni TBMM Başkanı'nı seçilecek.

Gizli oyla yapılacak seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.

Yeni Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan sürede, TBMM başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.

- Genel Kurul gündeminde CMK teklifi var

Genel Kurul'da bu hafta, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavda en az 70 puan almak gerekecek. Hakim ve savcı adaylığı süresi iki yıl, avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için bu süre bir yıl olacak.

Bölge adliye mahkemesi daireleri, sanık tarafından talep edilmek şartıyla daha az cezaya hükmedebilecek veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verebilecek.

Bölge adliye mahkemesi dairelerinin daha etkin ve verimli çalışmasının sağlanması amacıyla birden fazla heyet halinde çalışabilmesine imkan tanınacak.

- Komisyon toplantıları

Plan Bütçe Komisyonunda, Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile arkadaşlarının imzasını taşıyan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, salı günü görüşülmeye başlanacak.

Teklifle, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlanıyor. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adı Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştiriliyor.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla borçları takibe düşenler ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ertelenenler, tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.

Su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen kanunun geçici maddesinde değişiklik yapılarak uygulamanın süresi 1 Ocak 2020'ye kadar uzatılıyor.

Dışişleri Komisyonu'nda ise bazı uluslararası anlaşmalar görüşülecek.



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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:07
  1. TBMM'de bu hafta

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