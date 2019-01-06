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TBMM'de bu hafta

Meclis, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi ve yapılandırma süresinin bu ayın sonuna kadar uzatılması gibi önemli düzenlemeleri içeren teklif için mesai yapacak - Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapan teklif, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülecek

06 Ocak 2019 Pazar 11:10
TBMM'de bu hafta

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - Meclis, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi ve yapılandırma süresinin bu ayın sonuna kadar uzatılması gibi çok önemli düzenlemeleri içeren teklif için mesai yapacak.

TBMM, yaklaşık iki ay süren 2019 yılı bütçe mesaisinden sonra yaptığı bir haftalık aranın ardından çalışmalarına yeniden başlayacak.

TBMM Genel Kurulunda bu hafta, 71 maddelik Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunteklifi görüşülecek.

Teklife göre, Emniyet Genel Müdürlüğündeki tüm memurlar POLSAN'a ortak olacak.

Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettiği gelir, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak.

THK ve sivil havacılık pilotları ile kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna tutulacak. Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığından aktarılacak kaynakla ödenebilecek.

İmalat sanayisi yatırımlarındaki inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV'nin iade uygulaması 2019 yılında da sürecek.

Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak. Türk Akreditasyon Kurumu, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite edecek yetkili tek kurum olacak.

İhalesi yapılan ve devam eden sözleşmeler, imalat girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde feshedilip, tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek. Bu durumda, fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak.

Şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak.

Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil 1000 liradan az olamayacak.

Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödemeyen mükellefler, bu ödemeleri 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlanmaya devam edecek.

TCDD Genel Müdürlüğü yatırımları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden sermaye transferi yolu ile finanse edilecek.

Başkasının yerine sınava girenler, 2 yıl süreyle ÖSYM Başkanlığınca yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramayacak.

- Komisyonlar

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Alt Komisyonu, yarın, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak.

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 9 Ocak Çarşamba günü Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda müzakere edilecek.

KİT Komisyonu, denetimlerine devam edecek.

Komisyon, 9 Ocak'ta Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin, 10 Ocak Perşembe günü ise Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin hesaplarını inceleyecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:10
  1. Meclis
  2. Milli Eğitim Komisyonu
  3. sinema filmlerinin desteklenmesi
  4. tbmmde bu hafta
  5. yapılandırma süresi
  6. Yaşlılık Aylığı
  7. yoğun mesai

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