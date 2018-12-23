THY- Euroleague
0553 313 94 23

TBMM'de bu hafta

Meclis, 2019 yılında trafik cezalarının artırılmamasını, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yasak olmasına rağmen geçiş yapanlara kesilen para cezalarının uygulanmamasını öngören teklif için yoğun mesai yapacak- TSK unsurlarının, NATO’nun Afganistan’daki kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi de Genel Kurulda görüşülecek

23 Aralık 2018 Pazar 11:44
TBMM'de bu hafta

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - Meclis, 2019 yılında trafik cezalarının artırılmamasını, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yasak olmasına rağmen geçiş yapanlara kesilen para cezalarının uygulanmamasını öngören teklif için yoğun mesai yapacak.

Komisyon ve TBMM Genel Kurulu olmak üzere yaklaşık iki ay süren görüşmelerin ardından, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısını kabul eden Meclis, ara vermeden çalışmalarına bu hafta da devam edecek.

Meclisin yoğun gündemini; 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden kaçak geçenlere kesilen para cezalarının uygulanmamasını ve gelecek yıl trafik cezalarının artırılmamasını öngören 10 maddelik teklif oluşturacak.

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.

Teklif, komisyon müzakerelerinin ardından 26 Aralık Çarşamba günü, Genel Kurul gündemine gelecek.

Teklife göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak; cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.

Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanacak. Teklif, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesinde değişiklik yapıyor. Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar'daki bazı bölgeler bu kapsama dahil ediliyor.

Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen, 2 Kasım 2016'dan bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından itiraz ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar da 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 31 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek.

Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde; emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanununca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi, 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.

Bu yerlerde Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı istisna hükümlerinin uygulama süresi ile tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, en düşük tarifenin yüzde 50’sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süreleri de 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybeden borçlulara yeniden imkan tanınıyor.

Bu borçlular, ödemeleri gereken tutarları, zam ile birlikte şubat 2019'a kadar ödemeleri şartıyla, yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek.

TBMM Genel Kurulunda, 25 Aralık Salı günü ise Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, NATO’nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye üzerinden Afganistan’a intikali için gerekli olan düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için verilen izin süresinin, 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alınacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 11:44
  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  2. Afganistan
  3. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  4. NATO
  5. tbmm genel kurulu
  6. tbmmde bu hafta
  7. Trafik cezaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu çatı altında (DEİK) aslında KOBİ'leri de almak suretiyle ufku daha da genişletmek, KOBİ'lerin bakış açılarını çok daha güçlü hale getirmek için bir adım atmamızın da ben de gereğine inanıyorum."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu çatı..
    2. Erdoğan: "Yürürlüğe koyduğumuz..
    3. Uşak'ta 3 kardeş evde ölü bulundu
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında..
    5. Sağlık Bakanlığının obezite cerrahisi..
    6. Irak ve Kuveyt, sınırda petrol arayacak
    7. Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçına..
    8. FETÖ'cü komiser itiraf etti! Polis..
    9. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,..
    10. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    11. "Netanyahu modern zamanların..
    12. Bylock’çu Akay’ın yerine Aksar seçildi
    13. Suriye sınırını geçmek isterken..
    14. Eski ahşap seçim sandıkları kedilere..
    15. Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya: "Soğuk..
    16. Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
    17. Tüm vatandaşları ilgilendiren..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
    19. "ABD, Yüzyılın Anlaşması'yla İsrail'i..
    20. Kale Endüstri Holding'in ilk konsept..
    ‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
    ‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak