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TBMM'de bu hafta

Genel Kurulda, plastik alışveriş poşetlerinin en az 25 kuruştan satılmasını, yeni imar planlarında bisiklet yollarının zorunlu olmasını öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek- Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacaklara ilişkin takibin başlatılmasıyla ilgili teklif de ele alınacak

25 Kasım 2018 Pazar 11:16
TBMM'de bu hafta

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - TBMM Genel Kurulunda, plastik alışveriş poşetlerinin en az 25 kuruştan satılmasını, yeni imar planlarında bisiklet yollarının zorunlu olmasını öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

Genel Kurulda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki oylama yapıldıktan sonra teklifin bölümlerindeki maddeler ele alınacak.

Teklife göre, plastik alışveriş poşetleri tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak.

Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlara bin 250 lira ceza verilecek.

Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla sıfır atık yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediye, il özel idareleri, kurum, kuruluş ve işletmelere teşvik uygulanacak.

1 Haziran 2019'dan itibaren yeni imar planlarında bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları zorunlu olacak.

Su alanlarında yenilenebilir enerji üretim santralleri yapılabilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyolların habitatları böldüğü yerlerde yaban hayvanlarının geçişlerine izin verecek menfez, ekolojik köprü ve benzeri tesisler ile otoyollarda yaban hayvanlarından kaynaklanacak trafik kazalarını önlemek amacıyla kafes tel çit yapacak.

- Abonelik sözleşmesinden kaynaklı alacaklar

Genel Kurulda bu teklifin kabul edilmesinin ardından, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, abonelik sözleşmelerinden ve tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takipleri, UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılacak.

Takiplerde Merkezi Takip Sistemi harcı alınacak ayrıca icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmayacak.

Merkezi Takip Numarası alan ödeme emri ile tebliğ mazbatalı kapalı zarfa ilişkin bilgiler, sistem üzerinden ilgili PTT'ye iletilecek. PTT, bu bilgileri borçluya tebliğ edecek. Borç, takip harç ve masraflarıyla birlikte, ödeme emrinde belirtilen hesap numarasına ödendiğinde takip sona erecek.

Konkordato raporunu verecek denetim kuruluşları daraltılacak, kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi için yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları rapor hazırlayacak.

Ticari alacak ve tazminat davalarında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması şartı aranacak.

KİT Komisyonu denetimlerine devam edecek.

Komisyon, 28 Kasım Çarşamba günü İller Bankası AŞ. ile Türkiye Kalkınma Bankası AŞ. Genel Müdürlüğü, T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler AŞ. ve Arıcak Turizm ve Ticaret AŞ'nin; 29 Kasım Perşembe günü ise Türk İhracat Kredi Bankası Genel Müdürlüğü ve T.H. Türkiye Emlak Bankası AŞ. Genel Müdürlüğü'nün hesaplarını inceleyecek.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 11:16
  1. 25 kuruş
  2. abonelik sözleşmesi
  3. Bisiklet Yolları
  4. plastik alışveriş poşetleri
  5. tbmmde bu hafta

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