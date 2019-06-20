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TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısı

AKDENİZ-PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu:- "(Suriyeli sığınmacılar) Biz bu konuyu insani, vicdani bir konu olarak görüyoruz. Hiç kimse destek olmasa bile, yük paylaşımına katlanmasa bile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü var, 'Biz gereğini yapacağız.' diyoruz"- "Biz gereğini yaparken, bu konudaki insani yaklaşımlara karşı duran iç kamuoyunda siyasetçiler ve oluşumlar var. Onlar bize oy kaybettirse bile herhangi bir siyasi kaygı gütmeden biz bu Suriye sorunu çözülünceye kadar Suriyeli kardeşlerimizin güven içerisinde yaşamalarını sağlayacağız"

20 Haziran 2019 Perşembe 16:44
TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısı

TBMM (AA) - Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nin (AKDENİZ-PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Suriyeli sığınmacılar konusunu insani, vicdani bir konu olarak gördüklerini belirterek, "Hiç kimse destek olmasa bile, yük paylaşımına katlanmasa bile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü var, 'Biz gereğini yapacağız.' diyoruz." ifadesini kullandı.

Uslu, AKDENİZ-PA'nın TBMM'de düzenlenen "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" konulu toplantısının kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, göçün güvenliği tehdit eden bir olay gibi algılandığını ancak güvenlik olmadığı için çoğu zaman göçün yaşandığını belirtti.

"Suriye'de, Orta Afrika'da, Afganistan'da güvenlik olsaydı göç olmayacaktı." diyen Uslu, bu olaya "kaynak ülke"lerdeki güvenliği sağlama anlamında da bakılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak ülkelerdeki sorunlar çözülmediği sürece göç hareketlerinin devam edeceğini vurgulayan Uslu, "İnsanlar neden göç ediyor sorusunu hep beraber cevaplamamız gerekiyor. Bu sorunun cevabını bulduğumuz andan itibaren göçün çıkaracağı sonuçları da düzeltebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Uslu, sığınmacıların da göçmenlerin de göç sorununun kaynağı olmadığını belirtti.

Göç ve kalkınma başlıklarının da ele alınması gerektiğini söyleyen Uslu, dünyada hiç göç olmasaydı gelişmenin de olmayacağını, göçün kalkınmaya da kültürler arası diyaloğa da katkı sunduğunu kaydetti.

Göçün, medeniyetlerin ömrünü uzattığını ya da kısalttığını anlatan Uslu, "Göçü doğru yönetirsek hayat uzar, medeniyetlerin ömrü uzar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, sığınmacılar konusunda üzerine düşenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan Uslu, "Biz bu konuyu insani, vicdani bir konu olarak görüyoruz. Hiç kimse destek olmasa bile, yük paylaşımına katlanmasa bile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü var, 'Biz gereğini yapacağız.' diyoruz. Biz gereğini yaparken, bu konudaki insani yaklaşımlara karşı duran iç kamuoyunda siyasetçiler ve oluşumlar var. Onlar bize oy kaybettirse bile herhangi bir siyasi kaygı gütmeden biz bu Suriye sorunu çözülünceye kadar Suriyeli kardeşlerimizin güven içerisinde yaşamalarını sağlayacağız." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:44
  1. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu
  2. Akdeniz Parlamenter Asamblesi
  3. AKDENİZ-PA
  4. Suriyeli sığınmacılar

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