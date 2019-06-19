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TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göçmen Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik:- "2012 yılı ile 2019 Mart sonu arasında 45 milyon doğum hastanelerimizde gerçekleşti. Son 3 yılda ambulanslarımız Suriyeli misafirlerimize hizmet için 15 milyon kilometre yol kat etti"

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:20
TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısı

TBMM (AA) - Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göçmen Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik, "2012 yılı ile 2019 Mart sonu arasında 45 milyon doğum hastanelerimizde gerçekleşti. Son 3 yılda ambulanslarımız Suriyeli misafirlerimize hizmet için 15 milyon kilometre yol kat etti." dedi.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nin (Akdeniz PA) "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" konulu toplantısının 2. oturumu, "Türkiye'nin mülteci ve sığınma politikası: Genel Bir Değerlendirme" başlığı altında yapıldı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göçmen Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik, Türkiye'nin Nisan 2011'den bu yana Suriyeli sığınmacılara sağlık hizmetleri sunduğunu anlattı.

Suriyelilerin kayıtlı oldukları illerde Sağlık Bakanlığından ücretsiz hizmet aldıklarını, ilaçların da ücretsiz verildiğini belirten Keklik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık tesislerimizde 2012 yılı ile 2019 Mart sonu arasındaki sürede 54 milyon poliklinik hizmeti verdik. Bu dönemde 2 milyon insanı hastanelerimizde yatırarak tedavi ettik. Benzer şekilde 1 milyon 700 bin Suriyeliyi hastanelerimizde opere ettik. Bu sürede 45 milyon doğum hastanelerimizde gerçekleşti. Son 3 yılda ambulanslarımız Suriyeli misafirlerimize hizmet için 15 milyon kilometre yol kat etti. 370 binin üzerinde kişiyi ambulanslarla hastanelere taşıdık ve hizmet almalarını sağladık. Sınırda da bu hizmetlerimize devam ediyoruz. Sınırda aktif olarak hizmet veren acil sağlık ekiplerimiz var. Bu süreçte savaştan etkilenen, yaralı 52 bin Suriyeliyi sınırdan aldık, hastanelerimizde tedavilerini yaptırdık. Aşı yaşındaki Suriyeli çocuklara kendi kendi aşı takvimimize göre aşı yapıyoruz. Rutin aşılama kapsamında 5 milyonun üzerinde aşı yaptık bu kişilere."

Türkiye'nin bu hizmetleri kendi kaynaklarını kullanarak yaptığına işaret eden Keklik, göçmenlere hizmeti bir insanlık vazifesi olarak gördüklerini de sözlerine ekledi.

- "Dünyada 40 milyondan fazla insan ticareti mağduru var"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanı Osman Koramaz, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre dünyada 40 milyondan fazla insan ticareti mağduru bulunduğuna işaret etti. Bunların yüzde 70'inin kadınlardan, yüzde 25'inin çocuklardan oluştuğunu anlatan Koramaz, dünyada yasa dışı en çok gelir elde edilen üçüncü suç türünün insan ticareti olduğunu, bu suçtan elde edilen gelirin 150 milyar doların üzerinde olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

Koramaz, 2004 yılından bu yana Türkiye'de 2 bin 167 kişinin "insan ticareti mağduru" olarak tanımlandığını, mağdurların önemli kısmının Rusya ve çevresindeki ülkelerden olduğunu, ancak son yıllarda Suriye, Afganistan ve Fas uyrukluların sayısında artış görüldüğünü bildirdi.

Söz konusu mağdurların yüzde 23'ünün İstanbul'da tespit edildiğini aktaran Koramaz, öte yandan bugüne kadar Türkiye'de organ ticaretine ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığına işaret etti.

Koramaz, Türkiye'deki insan ticareti mağdurlarının ağırlıklı olarak 18-35 yaş arası genç kadınlar olduğunu, bunların da ağırlıklı olarak "cinsel sömürüye" uğradıklarını belirtti.

Mağdur çocukların ise "dilendirilerek" sömürüldüğünü anlatan Koramaz, söz konusu mağdurların yüzde 80'inin kadın, yüzde 20'sinin erkeklerden oluştuğunu da dile getirdi.

Akdeniz PA toplantısı, yarın da devam edecek.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:20
  1. Akdeniz PA
  2. Akdeniz Parlamenter Asamblesi
  3. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanı Osman Koramaz
  4. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göçmen Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik

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