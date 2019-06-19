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TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısı

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen:- "Sınır ötesinde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra AFAD olarak Afrin ve İdlib'de 362 noktada insani yardım faaliyeti yürüttük. Fırat Kalkanı Bölgesinde 285 noktada faaliyetlerimiz oldu. Toplamda 1 milyar 140 milyon dolarlık Suriye'ye yardımımız oldu. Bu sadece sınır ötesinde yaptığımız"

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:20
TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısı

TBMM (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD olarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra Afrin ve İdlib'de 362 noktada insani yardım faaliyeti yürütüldüğünü, Fırat Kalkanı Bölgesinde 285 noktada faaliyetlerde bulunulduğunu belirterek, "Toplamda 1 milyar 140 milyon dolarlık Suriye'ye yardımımız oldu. Bu sadece sınır ötesinde yaptığımız." dedi.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nin (Akdeniz PA) "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" konulu toplantının 2. oturumu, "Türkiye'nin mülteci ve sığınma politikası: Genel Bir Değerlendirme" başlığı altında yapıldı.

Taşdelen, buradaki sunumunda, uluslararası göçmen sayısının 258 milyona ulaştığını, uluslararası göçmen sayısının 2000-2019 yılları arasında yüzde 50'den fazla artış gösterdiğini belirtti.

En çok göç veren kıtanın Asya olduğuna işaret eden Taşdelen, en fazla ev sahipliği yapan ülkenin ise Türkiye olduğunu söyledi.

2018 yılı verilerine göre Almanya'nın en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ilk 5 ülke arasında bulunduğunu kaydeden Taşdelen, verilere göre, yer değiştirenlerin yüzde 80'inin, yakın ülkeler tarafından misafir edildiğine işaret etti.

Taşdelen, "Bu yakın ülkelere bir yük gibi görünse de bu insanlar evlerinden çok uzaklaşmak da istemiyorlar. Bir karışıklıktan dolayı harekete geçmişler, o sebep ortadan kalkarsa 'evime dönebilirim' mesajı da veriyorlar. Bir tarafıyla 'Bu göçü kendi rızamla yapmadım' anlamını da taşıyor." ifadelerini kullandı.

Hamza Taşdelen, Türkiye'nin, Osmanlı'dan bu yana birçok mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yaptığını dile getirerek, "992 bin kişiye oturma izni verildi. Geçici koruma altında 3 milyon 600 bin, uluslararası koruma statüsü alan da 115 bin civarında Türkiye'de misafir ağırlıyoruz." şeklinde konuştu.

En çok Suriyeli'nin İstanbul'da yaşadığını bildiren Taşdelen, Suriyeliler'in, Türkiye dışında en çok göç ettikleri ülkelerin ise sırasıyla Lübnan, Ürdün ve Irak olduğunu belirtti.

- "Aylan bebeği görmeme haline devam edildi"

AFAD Başkan Yardımcısı Taşdelen, Suriye'deki operasyonlar sırasında da insani yardım faaliyetleri yürüttüklerini ifade ederek, "Sınır ötesinde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra AFAD olarak Afrin ve İdlib'de 362 noktada insani yardım faaliyeti yürüttük. Fırat Kalkanı Bölgesinde 285 noktada faaliyetlerimiz oldu. Toplamda 1 milyar 140 milyon dolarlık Suriye'ye yardımımız oldu. Bu sadece sınır ötesinde yaptığımız." diye konuştu.

Taşdelen, "Aylan bebek" olayını bütün dünyanın bildiğini belirterek, "Aylan bebek, sahile vurduğunda gerçekten görmeme çabası içine girildi. Bebeğin bu sessiz hali, haykıran bir hal. Bir süre hareketlenildi. Ardından tekrar görmeme haline devam edildi." değerlendirmesinde bulundu.

AFAD'ın Bangladeş, Yemen, Sudan, Somali ve Mozambik'in de aralarında bulunduğu birçok ülkeye yardım götürdüğünü de anlatan Taşdelen, ABD'nin yardımlarını kestiği Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı'na (UNRWA) Türkiye'nin yardımlarını artırdığını da kaydetti.

Hamza Taşdelen, yarının Dünya Mülteciler Günü olduğunu da anımsattı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:20
  1. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen
  2. Afrin
  3. Fırat Kalkanı
  4. zeytin dalı

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