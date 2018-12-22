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TBMM'de 345 saatlik bütçe maratonu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kuruldaki mesaisi 345 saat sürdü- Bütçe görüşmelerinde 4 bin 298 sayfa tutanak tutuldu

22 Aralık 2018 Cumartesi 11:00
TBMM'de 345 saatlik bütçe maratonu

TBMM (AA) - SİNAN USLU - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri 345 saat sürdü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 23 Ekim'de başlayan bütçe maratonunda 101 kamu kurum ve kuruluşu ile 125 üniversitenin bütçeleri müzakere edildi.

22 Kasım'a kadar süren görüşmelerde, 19 birleşimde 190 saat 34 dakika çalışma yürütüldü.

Komisyondaki yoğun çalışmanın ardından 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 10 Aralık'ta Genel Kurula geldi.

Çalışmalarını hafta sonları dahil aralıksız sürdüren Genel Kurulda, bütçe görüşmeleri kapsamında 12 birleşim gerçekleştirildi.

"2018'in en uzun gecesi"nde tamamlanan bütçenin Genel Kurul mesaisi 155 saat sürdü.

Bütçenin komisyon ve Genel Kuruldaki görüşmelerinde 4 bin 298 sayfa tutanak tutuldu.

Genel Kuruldaki müzakerelerde, kurumların bütçeleri üzerinde AK Parti'den 133, CHP'den 144, HDP'den 92, MHP'den 85, İYİ Parti'den 82, lehte ve aleyhte ise 22 milletvekili olmak üzere toplam 558 milletvekili söz aldı.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yeni sistemin ilk bütçesi, yapılan oylama sonucu kabul edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 11:00
  1. 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı
  2. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi
  3. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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