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TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi

23 Nisan 2019 Salı 22:11
TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

Şentop ve eşi Sabriye Şentop, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşılayarak, tek tek tokalaştı.

Resepsiyona gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şentop tarafından kapıda karşılandı.

Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Resepsiyon sırasında MHP Genel Başkanı Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarıyla ayrı ayrı sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Şentop, Destici ve beraberindeki bakanlarla Mermerli Salon'a geçerek, görüştü.

- Şehit Halisdemir'in babası ve kardeşi de Meclis'te

Resepsiyona şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile kardeşi Soner Halisdemir de katıldı.

Erdoğan ve Şentop, Halisdemir'in babası ve kardeşi ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda görev alan aşçılarla da fotoğraf çektirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener resepsiyona gelmezken, Grup Başkanı Orhan Çakırlar ile Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise katılanlar arasında yer aldı.

Şentop da gecenin sonunda basın mensupları, aşçılar, garsonlar ve TBMM personeliyle fotoğraf çektirdi.

Resepsiyonu çok sayıda gazeteci izledi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 22:11
  1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  2. Sabriye Şentop
  3. TBMM açılışının 99. yıl dönümü
  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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