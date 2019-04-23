0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "YSK'nin KHK'lilerle ilgili aldığı karar doğru bir karar. Diyor ki 'Bunlar oy kullanabilirler.' Daha önce de benzer kararları var"

23 Nisan 2019 Salı 19:59
TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katıldı.

Beraberinde CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve bazı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle resepsiyona katılan Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Şentop ile selamlaştı. Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir süre sohbet etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalında yayımlanan 23 Nisan programında, bir çocuğun Almanya vatandaşı olmak istediği yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının öneminin herkese en iyi şekilde anlatılması gerektiğini belirtti.

"O yaştaki bir çocuk böyle bir talepte bulunuyorsa oturup büyüklerin düşünmesi lazım. Bizde bir hata var, çocukta değil. O çocuğu bu atmosfere sokan siyaset anlayışını dışlamamız lazım." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, herkesi kucaklayan siyaset anlayışının ülkede hakim kılınması gerektiğinin altını çizdi.

YSK'nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılanların oy kullanabileceğine ilişkin kararının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "YSK'nin kanun hükmünde kararnamelilerle ilgili aldığı karar doğru bir karar. Diyor ki 'Bunlar oy kullanabilirler.' Daha önce de benzer kararları var." dedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra resepsiyondan ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 19:59
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu
  3. YSK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silopi’de halaylı 23 Nisan kutlamaları
    1. Silopi’de halaylı 23 Nisan kutlamaları
    2. Kırgızistan’da eski milletvekilleri..
    3. Böyle yolculuk görülmedi
    4. İçişleri Bakanı Soylu: "Biz Doğu ve..
    5. İçişleri Bakanı Soylu: "Kemal..
    6. AK Parti'li Yavuz, YSK'nin ara..
    7. Bahçeli’den seçim yorumu
    8. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    9. TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu
    10. Paris’te korkutan yangın
    11. E-5 Otoyolu Kartal mevkiinde iş..
    12. Öğrencilerden Türk devletleri..
    13. Tunus Milli Güvenlik Konseyi..
    14. 23 Nisan’ı vosvoslarla kutladılar
    15. Soylu: "(Kılıçdaroğlu'na saldırıda..
    16. İçişleri Bakanı Soylu:..
    17. AK Parti’li Yavuz’dan YSK açıklaması
    18. MHP Genel Başkanı Bahçeli: (YSK'nin..
    19. TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu
    20. İçişleri Bakanı Soylu: "(YSK'nin..
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı