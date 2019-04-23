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TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: - (Kılıçdaroğlu'na saldırı) Provokasyon olduğu kesin. Buna kimse 'provokasyon yok' diyemez"

23 Nisan 2019 Salı 19:52
TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu

TBMM (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk'taki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin, "Provokasyon olduğu kesin. Buna kimse 'provokasyon yok' diyemez." dedi.

Yavaş, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Yavaş, "Provokasyon olduğu kesin. Çünkü biz orada cenaze namazı kılarken arkadaki büyük bir grup cenaze namazı kılmadı. Üstelik okulun bahçesinde de karşıda büyük bir grup bekliyordu. Neyi bekliyorduysa? Şehit cenazesine gelen safa durur." dedi.

Yavaş, şehit cenazesinde yaşananları şöyle anlattı:

"Daha sonra biz hemen ayrıldık. Kemal Bey ile o anda ayrılmamızın sebebi, onu arabanın arkasına koydular. Cenazeyle beraber oraya götürdüler. Benim etrafımda da Çubuklular vardı. Biz geçemedik. Daha sonra beni fark ettiklerinde biz geçtik ama aramızda 40-50 metre mesafe oldu. Toz toprak kalktı. Sol taraf boştu. Yani sağ taraftan götüreceklerine soldan götürse vatandaşa daha uzak olurdu diye düşünüyorum."

Bir gazetecinin, "Bırakıp gittiğiniz yönünde birtakım eleştiriler var." ifadesine Yavaş, "Kemal Bey benden önce geçti. Ayrıldık daha sonra. Birbirimizi göremedik." karşılığını verdi.

Protesto sesleri yükseldiği zaman protokolün hepsinin etrafının çevrilip bekletilmesi gerektiğini söyleyen Yavaş, "Çünkü normalde halk cenazenin arkasında gidecek. Halk cenazenin arkasından gidince belki bunlar olmayabilirdi. Çünkü cenazeyle birlikte Kemal Bey gidince halkta onunla beraber gitmiş oldu. Bence bekletilebilirdi çünkü protestolar devam ediyordu orada insanlar namaz kılarken." diye konuştu.

Şehit cenazelerinde uygulanan protokolün uygulanıp uygulanamadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Yavaş, "Uygulanamadı. Bence Çubuk merkezde olsaydı daha düzenli olurdu. Çünkü bu tür cenazelerde çok güçlü bir ses sistemi oluyor. Dualar, tekbirler, salavatlar gelmeye başlayınca insanlar o huşu ile başka bir şey olacaksa da unutuyor. Şimdi açık arazide köyde o da olmadı. Ne helalleşmeyi duyabildiler ne de cenaze namazına başlandığını." dedi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu evin etrafında konuşlanmasının anımsatılması üzerine Yavaş, "Provokasyon olduğu kesin. Buna kimse 'provokasyon yok' diyemez. Yani beklemişler. Normalde cenaze namazına gelen insan, mutlaka şehidin en azından mezarına toprak atmak isteyecektir. Orada duaya katılmak isteyecektir. Bunun izahı yok yani." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 19:52
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Mansur Yavaş
  3. resepsiyon
  4. saldırı
  5. TBMM

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