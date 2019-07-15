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TBMM'de 15 Temmuz özel oturumu - CANLI

15 Temmuz kahramanlık destanının 3'üncü yıldönümünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel oturum gerçekleştiriliyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:16
TBMM'de 15 Temmuz özel oturumu - CANLI

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimine karşı Türk Milleti'nin göstermiş olduğu kahramanlık destanının 3'üncü yıldönümünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) özel oturum gerçekleştiriliyor. 

Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından satırbaşları şöyle;

Milletimiz sırtını Türkiye dışındaki odaklara dayayanları er geç tasfiye edecektir.

FETÖ her kılığa girebilen cinayet şebekesidir.

Milletimiz o geceki fedakarlıkları ve vatanperverlikleri unutmayacaktır.

Darbecilere ve darbeciliğe yönelik mücadelede en ufak tavizin büyük bedellere yol açacağını zihinlerimizden çıkarmamalıyız.

Şentop'un ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş TBMM'deki özel oturumunda konuşma yapıyor.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:16
  1. Muş
  2. TBMM
  3. 15 Temmuz Özel Oturumu

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