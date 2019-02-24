0553 313 94 23

TBMM'de 'başkanlık' seçimi! İşte ilk tur sonuçları...

Binali Yıldırım'ın istifasının ardından TBMM'de bugün 29'uncu başkan seçilecek. Genel Kurul'da ilk tur oylama tamamlandı. İlk oylamada Mustafa Şentop 322, Engin Altay 120, Serpil Kemalbay Pekgözegü 45, İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı.

24 Şubat 2019 Pazar 13:15
TBMM'de 'başkanlık' seçimi! İşte ilk tur sonuçları...

Toplantının başında Genel Kurulda, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMMBaşkanvekilliğinden, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in de Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifaları okundu.

Hemen ardından yapılan oylamada da Mustafa Şentop'un istifasıyla boşalan TBMM Başkanvekilliğine, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç; Bilgiç'ten boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan seçildi.

Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, seçime geçmeden önce yaptığı konuşmada, Meclis Başkanlığı seçimi yaptıklarını belirterek, "Meclis Başkanlığı milletimizin ay ve yıldızını göğe yükselten, işgalcilerin hayallerini toprağa gömmek için Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın üstlendiği bir vazifedir. TBMM Başkanlığı, Türk milletinin Kurtuluş Savaş'ını yöneten, tarihi şanla dolu bir makamdır." dedi.

Başkanlık seçimine geçildi

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için görevinden istifa etmesine ilişkin dilekçesinin, 19 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından başlayan adaylık sürece dün sona ermişti.

Seçim sürecine ilişkin alınan karar gereğince, bugün Genel Kurulda Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.

Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Meclis Başkanlığına aday oldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

TBMM Geçici Başkanı Adan'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirme yapmasının ardından, ilk tur oylamaya başlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da Genel Kurulda yerini aldı.

1.tur oylama sonuçlandı

Yapılan 1. Tur oylamanın ardından adaylar şu oyları aldı:

Mustafa Şentop:322

Engin Altay: 120

Serpil Kemalbay Pekgözegü: 45

İmam Hüseyin Filiz: 35

Sonuçların açıklanmasının ardından ikinci tur oylamaya geçildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:15
  1. Mersin
  2. Isparta
  3. Tekirdağ
  4. İzmir
  5. Gaziantep
  6. Binali yıldırım
  7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  8. TBMM
  9. meclis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endüstriyel temizlik pazarı 63 milyar TL'ye ulaştı
    1. Endüstriyel temizlik pazarı 63 milyar..
    2. Erdek’te kar yağışı devam ediyor
    3. Kadın resim öğretmeninden..
    4. Tahmazoğlu, esnafla sohbet etti
    5. Resmi açıklama geldi: Başakşehir -..
    6. "Edebiyat, insanlığın en diri ve güçlü..
    7. Frenleri boşalan tır 2 otomobili..
    8. Burhaniye’de genç mühendis kalbine..
    9. Işık: "Biz tüm renklerimizle büyük ve..
    10. ÖSYM duyurdu: YKS başvuları ne zaman..
    11. İlk defa kayak merkezine giden..
    12. AKRA Gran Fondo Antalya bisiklet..
    13. Engelli verilerini İBB ve Sağlık..
    14. Oy almak için atmayacakları takla..
    15. Fatih Terim Stadyumu’nda kar temizleme..
    16. Cami cemaatinden Başkan Şirin’e..
    17. Burhaniye adını güreşle duyuruyor
    18. TBMM Başkanlık yarışının ikinci turu..
    19. Güvercinler görücüye çıktı
    20. Çanakkale'de fırtına ve kar yağışı..
    21. Asım’ın nesli salonlara sığmadı
    22. 28 yaşına giren Semih Kaya’nın doğum..
    23. Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1..
    24. "İmmünoterapi yönteminde yüzde 80'e..
    25. "El birliğiyle elimizden geleni..
    26. TBMM Başkanlık seçimi ikinci turunda..
    27. MHP Milletvekili Ersoy’un babası..
    28. İTSO’dan üyelerine ücretsiz gezi
    29. Leicester City'de Puel dönemi bitti
    30. Meclis yeni başkanını seçiyor
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı