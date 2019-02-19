0553 313 94 23

TBMM, yeni Başkanını seçecek

TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nı seçecek- Genel Kurul, seçimin ardından çalışmalara ara verecek

19 Şubat 2019 Salı 18:01
TBMM, yeni Başkanını seçecek

TBMM (AA) - Meclis Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni TBMM Başkanı'nı seçecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Genel Kurul 24 Şubat Pazar günü TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.

Seçimin ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verecek; 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 5 Mart, 6 Mart ve 7 Mart tarihlerinde toplanmayacak. TBMM, çalışmalarına 12 Mart 2019 tarihinden başlamak üzere 15 gün ara verecek.

AK Parti'nin kabul edilen grup önerisiyle de Genel Kurul, bugün Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifini görüşecek.

Bu arada, Genel Kurulda, CHP'nin KOBİ'lerin, esnaf ve çiftçilerin sicil affına ilişkin grup önerisi de kabul edilmedi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:01
  1. danışma kurulu
  2. tbmm başkanı seçimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FIBA Dünya Kupası eşleşmelerini Kobe Bryant belirleyecek
    1. FIBA Dünya Kupası eşleşmelerini Kobe..
    2. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    3. Meclis'te kritik tarih belli oldu!
    4. Eski Yargıtay üyesine FETÖ üyeliğinden..
    5. İsviçre'de çığ faciası
    6. WhatsApp'ta büyük tehlike! Eğer böyle..
    7. Voleybol: Efeler Ligi
    8. "Gençlerimizin istihdam konusunu çok..
    9. Saadet Partisi listeleri teslim etti!..
    10. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü
    11. Bakan Varank "Kampüs Taksi" ile..
    12. Karabük'te korkutan olay! Futbol..
    13. Tunç Soyer: “İzmir’de işsiz genç,..
    14. İsviçre'de çığ düştü!
    15. (Özel) Kendi kendine hareket eden..
    16. FETÖ'cü eski kadın hakim yakalandı
    17. Diyarbakır'da patlama! Yaralılar var
    18. AP'den göçmen politikaları bütçesine..
    19. Saadet Partisi aday listelerini teslim..
    20. Konyaspor'da Kayserispor maçı..
    21. Yine aynı görüntü yaşandı, belediye..
    22. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    23. Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı
    24. Erol Bulut: Sözlerimi geri alıyorum
    25. Isparta'da dikkatsizlik kazaya sebep..
    26. 11 çocuğa işkence iddialarını Emniyet..
    27. ABD'nin yaptırımları nedeniyle Rus..
    28. Vali Karaloğlu: “Antalya mükemmeli..
    29. Jandarma Roma dönemine ait aslan..
    30. Macron saldırıya uğrayan Yahudi..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü