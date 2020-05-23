TBMM TV Taner Akkuş’a plaket verdi

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kal çağrıları devam ederken vatandaşların uzaktan online ile birbirileriyle ancak iletişim sağlayabildiği bu günlerde, plaket takdimi haber spikeri tarafından Meclis TV ekranlarında yapıldı.

Türkiye’nin ilk online uzaktan konferanslarında moderatörlük yapan Haber Spikeri Handan Musaoğlu Meclis TV ekranlarındaki canlı yayınında şöyle seslendi:

"Başarıları takdire şayan ve en önemliside, huzurevlerimizdeki yaş almış büyükerimiz, engelli vatandaşlarımız ve benzeri tüm camialara gönüllü hizmetler vererek, Devletimizin çok değerli yöneticileri ile toplumumuzun nazarında saygınlık kazanmış bir fikir Adamı"

Musaoğlu, sayın Taner Akkuş, Meclis TV sunucusu Handan Musaoğlu olarak, başarılarınızdan dolayı size gönderilmek üzere bu plaketi takdim eder hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını dilerim’ diyerek sözlerini tamamladı.

Taner Akkuş kimdir?

Aslen Malatyalı olup 1978’de İstanbul’un Fatih ilçesindeki vefa semtinde doğdu. Tekstil ve reklam mecralarındaki görevleri sonrası, Türkiye’nin önde gelen ailelerine siyasi danışmanlık hizmeti ve bakanlıklar ile kamusal alanlarda seminer ve konferanslar verdi. Medya ve İletişim eğitimi alan Taner Akkuş, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Türkiye’de bir çok ilke imza attı.

İşte o projelerden bazıları;

-Türkiye’de ilk olan Nefesten Kimlik Analizi Projesini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirdi.

-Boşanma Öncesi Arabuluculuk Projesinde Adalet Bakanlığı ile İç İşleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi ile beraber çalıştı.

-Empatiye Davet Projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ile birlikte yaptı.

-SADEP (Safranbolu Acil Destek Programı) Projesini de İç İşleri Bakanlığı Safranbolu Kaymakamlığı bünyesinde tamamladı.

- Evlilik Öncesi Eğitim Projesini Yerel Yönetimler bünyesinde başlattı.

-Moral Atölyesi Projesinde Safranbolu Belediyesi (SAKEM) ile ortak bir çalışma yürüttü.

-Öfke ile Sinir Ayrımı Projesini Yalova Çiftlikköy Belediyesi Kültür Müdürlüğü ile hayata geçirdi.

- Beyin Resetleme Projesini Çalışma Bakanlığı SGK İstanbul İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirdi.

-Hitabette Modern İletişim isimli konferanslar dizisi projesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Artvin İl Müftülüğü ile birlikte çalıştı.

-Türkiye’nin önemli ailelerine ziyaretler gerçekleştirerek önde gelen STK’lar arasına giren ‘Ahde Vefa Platformu’ gibi bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının oluşumlarına imza attı. --TBMM TV, Bakanlıklar ve kamusal alanlarda hizmet veren çeşitli STK’lardan plaket ve ödüller aldı.

-Türkiye’de bir ilk olan uzaktan online ‘Moral Konferansları’ projesini, Koronavirüs salgını nedeniyle evde kal çağrılarına destek amacıyla başlatılan ve ünlü sanatçıların da katılımı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevlerindeki yaşlılara, engellilere, yurtdışında yaşayan gurbetçi Türklere ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askerler ile annelerine yönelik moral programları gerçekleştirdi. Tüm bu projeler medyada kendi gündemini oluşturup basında ve literatürde yerini aldı.

Toplumsal dayanışma amaçlı ve sürdürülebilir sosyal sorumluk projesi kapsamında hizmet veren Tükiye’nin ilk sosyal haber paylaşım sitesi olan ‘BASINDAN.COM’ haber portalı ile Yeni Metropol Gazetesi’nin sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan Akkuş, evli ve iki çocuk babasıdır.