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TBMM Türkiye-Kırgızistan Dostluk Grubu Kırgızistan'da

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov:- "Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaretin artmasını teşvik etmek için ülkelerimizin parlamentoları azami çaba göstermelidir"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:58
TBMM Türkiye-Kırgızistan Dostluk Grubu Kırgızistan'da

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Ticaretin artmasını teşvik etmek için ülkelerimizin parlamentoları azami çaba göstermelidir." ifadesini kullandı.

Cumabekov, Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı Sabri Öztürk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Kırgızistan Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Almazbek Baatırbekov, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Omuraliyev'in yanı sıra Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Müsteşarı Yekta Kamil Noyan, Türkiye Kırgızistan Dostluk Grubu üye milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Yusuf Başer, Erkan Akçay ve Fikret Şahin yer aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumabekov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaretin artmasını teşvik etmek için ülkelerimizin parlamentoları azami çaba göstermelidir." ifadesini kullandı.

Türkiye Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı Öztürk de Cumabekov'a 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşananları ve FETÖ'nün nasıl bir tehlike oluşturduğunu anlattı.

Görüşmenin sonunda Öztürk, Cumabekov'a, kendisinin yaptığı ve İstanbul'a ilişkin desen çalışmasının yer aldığı bir tablo hediye etti.

- "FETÖ ile mücadelede çalışmalarını sürdürmelerini ümit ediyoruz"

Başkent Bişkek'teki görüşmelerini AA muhabirine değerlendiren Öztürk, Meclis Başkanı Cumabekov ve Kırgızistan Türkiye Dostluk Grubu milletvekilleri ile görüşmelerinin son derece samimi, yapıcı, karşılıklı anlayış içinde geçtiğini söyledi.

"Kırgızistan, bölgesinde parlamenter demokrasi alanında başarıyla dikkati çeken bir ülkedir." diyen Öztürk, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin gelişiminin stratejik açından son derece önem taşıdığını belirtti.

Görüşmelerde, FETÖ ile mücadelenin önemine değindiğini aktaran Öztürk, "FETÖ ile mücadelede kardeş ülkenin çalışmalarını sürdürmesini ümit ediyoruz." dedi.

Öztürk, görüşmede, Kırgızistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kırgızistan Başbakanı Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov eş başkanlığında ağustosta Ankara'da yapılması yönündeki taleplerini de ilettiklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:58
  1. Bişkek
  2. Kırgızistan
  3. Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov
  4. TBMM
  5. Türkiye Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı Sabri Öztürk

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