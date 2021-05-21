TBMM, saldırgan İsrail’e savaş aştı!

Bu manada en önemli hamle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan “Filistin Alt Komisyonu” oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “İsrail’in Filistinlilere yönelik eylemlerini bütün yönleriyle araştırmak üzere, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’muzda Filistin Alt Komisyonu kuruldu. Kısa zamanda başarılı çalışmalar diliyorum” dedi. Öte yandan, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise Meclis’te beraberinde 50 AK Parti milletvekiliyle basın toplantısı düzenleyerek İsrail’e tepki gösterdi. Turan, “Bizim Filistin’i unutmamız, yalnız bırakmamız mümkün değil. Çünkü bizim tarihimiz hatta kaderimiz bir” dedi.