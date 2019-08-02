TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, İstanbul'daki bazı hastanelerde inceleme yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığındaki komisyon, İstanbul'da yerinde inceleme çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruşluları ile hastanelerde ziyaretlerine devam ediyor.



Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden komisyon üyeleri, Başhekim Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu'ndan Obezite Merkezi'nin çalışmalarına ilişkin brifing aldı. Merkezde incelemelerde bulunan heyet, tedavi gören hastalarla sohbet etti, doktorlardan hastalara uygulanan tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'ni ziyaret eden komisyon üyelerine, düzenlenen toplantıda Başhekim Dr. Serap Baş, yapımı tamamlanan ve faaliyetlerine başlamak üzere Obezite Merkezi'ne ilişkin bilgi verdi.

TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Dilekçe Komisyonu'na gelen mide küçültme ameliyatları ve malpraktisle ilgili neticelerde inceleme yapmak üzere bir alt komisyon kurduklarını anımsattı.



Meclis'te Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve ilgili sivil toplum örgütlerinin obeziteyle mücadeleye ilişkin çalışmalarını dinlediklerini aktaran Satır, dünden beri de İstanbul'daki kamu kurum ve kuruşları ile kamu ve özel hastanelerinde inceleme yaptıklarını kaydetti.

Hem nüfusun fazla olması hem de obezite merkezlerinin bulunması nedeniyle İstanbul'u tercih ettiklerini dile getiren Satır, şöyle konuştu:

"Obeziteyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün 2018 verilerine göre, Avrupa'da yüzde 30'la birinci durumdayız. Erişkinlerde 3 hastadan birinde, çocuklarda ise 4'ünden birinde obezite olduğu tespit edilmiş. Malpraktis ve mide küçültme ameliyatlarıyla ilgili incelemeleri yaparken karşımıza çıkan ilk konu obezite. Yaptığımız çalışmalarda obeziteyle ilgili dünyada ve Türkiye'de verilerin her geçen gün kötüye gittiğini görüyoruz. Bunun çeşitli sebepleri var. Hareket azlığı, beslenme kültüründeki yanlış bilgiler gibi. Özellikle ekran başından ayrılmayan çocuklarımız bu konunun mağduru oluyorlar."

- "Obezite tedavisinde bedel ödemeden sağlık hizmetine ulaşılabiliyor"

Satır, dün yaptıkları toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı çalışmaları büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını anlatarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden obeziteyle mücadele çalışmalarına ilişkin brifing aldıklarını hatırlattı.

Eyüpsultan ve Üsküdar Belediyesinin yaptığı çalışmaları da yerinde incelediklerini anlatan Satır, "Bugün de Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi'ni inceledik. Büyük bir memnuniyetle gördük ki vatandaşlarımız obezitenin bir sorun olduğunu hem hayat kalitelerinin düştüğünü hem de ilerleyen zamanlarda bununla ilgili başka problemlerin de ortaya çıkacağını görmüşler. Vatandaşlarımızın obezite tedavisiyle ilgili devlete hastanesinde, hiçbir bedel ödemeden sağlık hizmetlerine ulaşmaları mümkün. İkinci ziyaretimiz Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne oldu. Burada duyduklarımız da bizi son derece mutlu etti." değerlendirmesini yaptı.

- "Dünyadaki gelişmeleri Türkiye'ye adapte etmeye çalışacağız"

TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu Başkanı Satır, obeziteyle mücadeleyi mümkün olduğu kadar gündemde tutmaya ve farkındalık yaratmaya, dünyadaki gelişmeleri Türkiye'ye adapte etmeye çalışacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığımızın yayımladığı birinci ve ikinci 100 günlük eylem planında obezite merkezlerinin açılmasıyla ilgili hükümler var. Devletimiz, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanlığı makamımız bu konudaki hassasiyete hakim. Özellikle gelişen nesillerin bu konuda mağdur olmaması için 100 günlük eylem planında bu konuyu gündeme aldılar. Bildiğimiz kadarıyla 74 obezite merkezi açılmış durumda. İyi örnekleri paylaşacağız. Çalışmalarımız bu yönde devam edecek."

Komisyon üyeleri, Özel Acıbadem Altunizade Hastanesi ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de inceleme yapacak.

Komisyon üyelerine ziyaretleri sırasında İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı da eşlik ediyor.