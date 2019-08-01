TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, İstanbul'da yerinde inceleme ziyaretlerine başladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığındaki komisyon, yerinde inceleme çalışmaları kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Afet Acil Durum Merkezi (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Satır, her yaş grubunda önemli sağlık sorunlarına sebep olabilen ve prevalansı dünya genelinde önemli boyutlara ulaşan obezitenin, büyük bir halk sağlığı problemine dönüştüğünü belirtti.

Teknolojinin hızla ilerleyişiyle ortaya çıkan yeniliklerin gün geçtikçe hayat tarzlarını değiştirdiğini, pek çok işin makinelerle ve daha az hareket ederek yapılmasının sedanter bir yaşam tarzına sebep olduğunu vurgulayan Satır, şöyle devam etti:

"Gelişen teknoloji aynı zamanda beslenme alışkanlıklarının farklılaşmasına yol açmakta, beslenme tarzındaki bu değişiklikler ve fiziksel hareket azlığı gibi durumlar bir araya geldiğinde, obezite riski giderek artmaktadır. Obezitenin azaltılmasında, eğitim ve bireysel sorumluluk tek başına yeterli olmayıp çevresel ve toplumsal normlara dayalı ilave müdahaleler gerekmektedir. Ayrıca obeziteyle mücadele, alanında uzmanlaşmış kişileri içeren bütüncül bir bakış açısına sahip multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bu nedenle yaşantımızın her aşamasında obeziteyle mücadele konusunda önlem almak gerekmektedir."

Satır, mide küçültme ameliyatlarının obezite sorununun ortadan kaldırılması için son zamanlarda giderek yaygınlaştığı, cerrahi uygulama sonrasında ölüm olaylarının arttığı belirtilerek gerekli önlemlerin alınması talepli başvuruların TBMM Dilekçe Komisyonu'na yapıldığını aktararak, komisyonun genel kurulunun 31 Ekim 2018'deki toplantısında gündeme alınan söz konusu dilekçeler hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılmak üzere alt komisyon kurulmasına karar verildiğini anımsattı.

TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu Başkanı Satır, komisyonun faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, Dünya Sağlık Örgütü ve obeziteyle mücadelede önde gelen sivil toplum kuruluşlarından sunumlar aldık. Ülkemizde çocuk, genç, kadın, erkek, aile ve topluma yönelik olarak obezitenin önlenmesi ve obeziteyle mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesine esas teşkil etmek üzere, piyasa aktörleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılabilecek çalışma ve faaliyetler hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlıklarımız olmak üzere toplam 7 bakanlığımız ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği'nden detaylı mevcut durum ve önerileri içeren raporlar talep ettik."

Satır, dünyadaki iyi uygulama örneklerinin tespiti amacıyla da Dünya Sağlık Örgütü ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda yurt dışında yerinde inceleme yapılmasına karar verdiklerini kaydetti.

Daha sonra komisyon üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden obezite ile mücadele faaliyetlerine ilişkin brifing aldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de obezitenin önlenmesine yönelik yerel yönetimler nezdinde yürütülen çalışamalar ile obezitenin tedavisinde etkin ve sürdürülebilir mücadele amacıyla açılan Obezite Merkezilerine ilişkin sunumlarının ardından, komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.



