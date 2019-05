TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu

TBMM (AA) - Obezite Diyetisyenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer, "Her yıl 2.8 milyon insan fazla kilo ve obezite sebebi ile ölüyor. Bir dirhem et artık bin ayıp örtmüyor." dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu, Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Şanlıer, obezite ile mücadele yöntemleri ve tıbbi beslenme tedavisi ile ilgili sunum yaptı. Sağlığı bozacak ölçüde vücutta yağ birikmesi durumunun obezite olarak tanımlandığını, bu yağ birikmesinin erkeklerde yüzde 25 ve üzeri, kadınlarda ise yüzde 35 ve üzeri olarak belirlendiğini anlatan Şanlıer, son 50 yıllık veriler ışığında dünya genelinde obezitede 3 kat artış olduğunun tespit edildiğini dile getirdi.

Dünyada her 8 yetişkinden birinin obez olduğunun söylendiğini belirten Şanlıer, şöyle konuştu:

"Obezite bana göre artık bulaşıcı bir durum aldı.Dünya Sağlık Örgütü 2030 yılında dünyada 1.35 milyar fazla kilolu, 573 milyon insan da obez olacak diyor. Genelleme yapacak olursak her 8 yetişkinden birisinin obez olduğu söyleniyor. Türkiye'de de bu rakamı yüzde 30 olarak görüyoruz. 2016 yılı verilerine göre esas vahim durum çocuklarda. 6-9 yaş arası çocukların yüzde 25'inin fazla kilolu ve obez olduğunu görüyoruz. Bugünün en önemli konusu sağlıksız besinlerdir. Bu besinler çok ucuz, ilgi çekici şekilde paketleniyorlar, porsiyonlar büyük. Kadının çalışma hayatına katılımı evde yemek pişirmeyi azaltmıştır. Ev dışı yiyecek tüketiminin 2-3 kat arttığını görmekteyiz. Enerji yoğunluğu yüksek yiyeceklerin miktarı da porsiyonların artışından dolayı artmış durumdadır. Özellikle fast food türü ürünler insanlarda daha fazla yeme isteği uyandırıyor. Öğün atlama durumu da son derece riskli. Bir öğünün atlanması, sonraki öğünde daha fazla yeme isteğini artırmaktadır. Gelişen teknoloji karşısında oturarak çalışmak enerji tüketimimizi azaltmıştır. Her yıl 2.8 milyon insan fazla kilo ve obezite sebebi ile ölüyor. Bir dirhem et artım bin ayıp örtmüyor. Birçok hastalığın sebebi olabiliyor."

Şanlıer, günümüzde popüler görülen diyetlerin bir çoğunun kolestrol ve kalori bakımından yetersiz olduğunun görülmekte olduğunu anlattı.

Beslenme programlarının iyi yapılması gerektiğini, yağsız diyetin olmayacağını vurgulayan Şanlıer, "İstemediğimiz, trans yağlardır. Ayrıca sofrada kullanılan şekerin oranını obez hastalarımızda yüzde 5'in altında tutmak zorundayız. Yaşam boyu davranış değişikliklerini oluşturabilmek burada en önemli faktördür." diye konuştu.