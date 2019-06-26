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TBMM Komisyonundan Çankaya barınağına övgü

TBMM’de hayvanların haklarının korunması, hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu üyeleri Çankaya Belediyesi barınağını ziyaret etti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:58
TBMM Komisyonundan Çankaya barınağına övgü

TBMM’de hayvanların haklarının korunması, hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu üyeleri Çankaya Belediyesi barınağını ziyaret etti.


TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri, Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Komisyon Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Yel başkanlığında AK Parti Milletvekilleri Ceylan">Nevzat Ceylan, Jülide İskenderoğlu, Yunus Kılıç ve komisyon çalışanlarının gerçekleştirdiği ziyaret, hayvan haklarına yönelik gündemde olan yasa önerisi öncesi gerçekleşti. Komisyon üyelerine Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Şehnaz Sibel Aygün ile Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Kaya ve Lütfü Şevran eşlik etti. Komisyon Başkanı Mustafa Yel, Çankaya Belediyesinin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını takdir ederek, barınağın diğer belediyelere örnek olması gerektiğini belirtti.


Ziyaretçiler barınak çalışanları eşliğinde tel örgüler, anne-yavru bölümü, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesini inceleyerek bilgi aldı. Komisyon üyeleri barınağın çalışma şekli hakkında da detaylı bilgilendirildi.


Hazırlanacak rapor öncesi gerçekleştirilen ziyarette Komisyon Başkanı Mustafa Yel, "Çankaya Belediyesinin sahip olduğu barınağı kişisel olarak çok beğendim. Gördüğümüz manzara hoş. Personelin kalifiyesi, köpeklerin barındıkları yerlerin uygunluğu, sağlık sorunu yaşayan köpeklere yapılan muamele ve tüm bunların yanı sıra çağımızın avantajlarını kullanarak yapılan her türlü işlem ile diğer barınaklara da örnek oluşturmaktadır" dedi.



Komisyon Çakıl ile tanıştı


Komisyonun ziyareti sırasında yavru sahiplenmek için barınağa gelen Sude Naz, sahiplendiği ve adını Çakıl olarak belirlediği köpeği ile Komisyon üyelerine keyifli anlar yaşattı. Üyeler de Sude Naz’ı sorumluluk duygusu ve hayvanlara sevgisinden dolayı takdir ederek, bu duygusunu ömür boyu yaşatmasını ve çevresindekilere de aktarmasını temenni ettiklerini belirttiler.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:58
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