TBMM KİT Komisyonu

TBMM (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün 2015-2016 yıllarına ilişkin hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunca ibra edildi.

Meclis KİT Komisyonundaki toplantıda sunum yapan TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, kurum hakkında bilgi vererek, teşekkülün, Kanun ile Demiryolu Altyapı İşletmecisi olarak yeniden yapılandırıldığını anımsattı.

Son 15 yılda demiryollarına 60,7 milyar lira yatırım yapıldığına dikkati çeken Apaydın, bu yıl için ayrılan 7,5 milyar liranın tamamını yıl sonuna kadar harcayarak yüzde 100 gerçekleşme sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Apaydın, bu yıl itibarıyla 11 bin 527 kilometresi konvansiyonel, bin 213 kilometresi Yüksek Hızlı Tren hattı olmak üzere toplam 12 bin 740 kilometreye ulaşan demiryolu ağının bulunduğuna işaret ederek, "Hatlarımızın 5 bin 467 kilometresi elektrikli, 5 bin 746 kilometresi ise sinyalli hale geldi." diye konuştu.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları konusunda da bilgi veren Apaydın, her gün yaklaşık 25 bin insanın seyahat ettiği yüksek hızlı trenlerle yapılan toplam yolculuk sayısının 44 milyona ulaştığını söyledi.

Halen bin 889 kilometre yüksek hızlı tren, bin 480 kilometre hızlı tren ve 705 kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 4 bin 74 kilometre yeni demiryolu yapım çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Apaydın, 488 kilometrelik yüksek hızlı tren, hızlı tren ve konvansiyonel hattın yapımının ihale aşamasında olduğunu belirtti.

Ankara-İzmir YHT projesinde, mevcut 824 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 14 saat olan seyahat süresi, projenin tamamlanmasıyla iki il arasındaki mesafe 624 kilometreye, seyahat süresi de 3 saat 30 dakikaya düşeceğini ifade eden Apaydın, 2021'de test sürüşlerinin başlanması planlanan Bursa-Bilecik Hızlı Tren hattının tamamlanmasıyla da Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 2 saat 15 dakika olacağını kaydetti.

Apaydın, 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde finansmanının bir bölümü Avrupa Birliği Hibe Fonlarından (İPA) karşılanacak olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin yapım işleri için mali tekliflerin alındığını belirterek, değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi.

Halkalı-Çerkezköy arasında 76 kilometrelik kesiminde ihale hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren Apaydın, kredi teminine müteakip yapım ihalesine çıkılacağını bildirdi.

Apaydın, 2023 hedefleri doğrultusunda konvansiyonel demiryolu, hızlı tren ve YHT hatlarının inşasına devam ettiklerine dikkati çekerek, "Hedeflerin gerçekleşmesinin, Türkiye’nin 2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmada ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesine büyük katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Taşeronların kadrosuna ilişkin çalışmalar sürüyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Genel Müdürlüğe bağlı çalışan taşeronların kadroya alınması gerektiğini savunarak, taşeron çalışan sayısını sordu.

Taşeron personelin kadroya alınmasıyla ilgili kararname yayımlandığını anımsatan Apaydın, girişimlerin devam ettiğini, temizlik, güvenlik ve taşıma gibi yardımcı hizmetlerde taşeron çalıştırıldığını söyledi.

Apaydın, toplamda 2 bin 800 taşeron çalıştırıldığını ifade ederek, makinist ve yapımla ilgili birimlerde kendi personellerinin görev yaptığını açıkladı.

- "Çorlu'daki tren kazasının nedeni ani yağış"

Çorlu'daki tren kazasını anımsatan komisyon üyeleri, benzer kazaların yaşanmaması için neler yapıldığını ve kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine yapılan yardımlar konusunda bilgi istedi.

Ankara-İzmir YHT hattının açılış tarihinin 2019 olarak açıklandığını ancak daha sonra bu tarihte açılmayacağının dile getirildiğini söyleyen komisyon üyeleri, söz konusu hattın açılışının ne zaman olacağını da sordu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da dünyanın her yerinde tren kazalarının yaşandığını anımsatarak, kaza olmasını kimsenin arzu etmeyeceğini ancak Çorlu'daki tren kazasının nedeninin ani yağış olmasından kaynaklandığını söyledi.

- "Kaza bölgesindeki personele yağış bilgisi ulaşmadı"

İsa Apaydın, Çorlu tren kazasının adli ve idari olarak yargıya taşınması dolayısıyla konuşmadıklarını ifade ederek, konuya ilişkin detaylı araştırma yaptıklarını bildirdi.

Tedavisi devam eden bir kişinin kaldığını, onun da tedavisinin ayakta sürdüğünü belirten Apaydın, her türlü yardım ve desteğin kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara verildiğini söyledi.

Kazaların olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Apaydın, söz konusu hatta aşırı yağış nedeniyle oluşan sel dolayısıyla kazanın meydana geldiğini kaydetti.

Trende 362 yolcunun bulunduğunu, 25 kişinin hayatını kaybettiğini anlatan Apaydın, 1873'te inşa edilen hatta, 145 yıldır işletmecilik yaptıklarını belirtti.

Kaza bölgesine 1 saatte 62,48 kilogram, 1,5 saatte de 70 kilogram yağış düştüğünü dile getiren Apaydın, burada altyapıyla ilgili herhangi bir problem olmadığı ve yol yenileme çalışmasında dışarıdan hizmet alınmadığına işaret etti.

Apaydın, söz konusu yerde yaya, lokomotifle, motorlu demiryolu aracıyla yol kontrollerinin yapıldığına dikkati çekerek, ikisi yolcu olmak üzere 6 trenin geçtiği kaza yerinde, bahsi geçen yağışın ardından ilk geçen terinin kaza yaptığını söyledi.

Yağışa ilişkin Genel Müdürlüğün birimlerine veya kaza bölgesindeki idari birimlere yağış bilgisinin ulaşmadığına işaret eden Apaydın, doğadaki değişimlere karşı gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını, hatta bazı bölgelere sensör yerleştirmeye başladıklarını belirtti.

Ankara-İzmir YHT Projesi'nin yürütülen en önemli projelerden biri olduğunu vurgulayan Apaydın, Uşak'a kadar olan bölümde ilerlemenin yüzde 65 olduğunu, gelecek yıl ray sermeye başlayacaklarını bildirdi. Devamında da altyapı çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Apaydın, hattın bir an önce açılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Daha sonra TCDD Genel Müdürlüğünün 2015-2016 yıllarına ilişkin hesapları, TBMM KİT Komisyonunca ibra edilirken, bağlı ortaklıklarının hesapları genel görüşe sunuldu.