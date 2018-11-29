TBMM KİT Komisyonu

TBMM (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Birpınar, yeniden faaliyete geçecek olan Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş'ye ilişkin "Yetimlerin bankasını koruyup kollamak arzusundayız. Önümüzdeki sene KİT Komisyonuna çok daha verimli işler yaparak gelmiş olmayı ümit ediyoruz." dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanan TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Tasfiye Halinde (TH) Türkiye Emlak Bankası A.Ş'nin 2015-2016 yılı hesapları görüşüldü.

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Aksu, buradaki sunumunda, bankanın 15 Kasım 2000'de diğer kamu bankalarıyla birlikte yeniden yapılandırılma kapsamına alındığını ve Bakanlar Kurulu kararıyla ticari gayrimenkullerinin TOKİ'ye devredildiğini anlattı.

Bankanın, daha sonraki süreçte ise bankacılık faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemleriyle birlikte ticari olmayan tüm gayrimenkullerinin bilanço değerleri üzerinden Ziraat Bankasına ve Halk Bankasına devredilerek bankacılık lisansının iptal edildiğini ve tasfiye sürecinin başladığını belirten Aksu, tasfiye sürecinde borçlu firmalardan yapılan tahsilatlara ilişkin bilgileri paylaştı.

Türkiye Emlak Bankasının, tasfiye sürecinde, Hazineye olan borçlarıyla birlikte sıra cetvelindeki diğer tüm borçlarını ödediğini ve tüm hukuksal sorunlarını çözdüğünü anlatan Aksu, bankanın Eylül 2018 itibarıyla yaklaşık 900 milyon lira öz kaynak biriktirdiğini kaydetti.

Deniz Aksu, bankanın sektöre geri dönebilecek duruma gelmesi üzerine TBMM'nin takdir ve iradesiyle 16 yıllık tasfiye sürecinin sona erdirildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankanın statüsüne uygun ana sözleşmesi onaylanmış ve yeni yönetimi oluşturulmuştur. Kurulacak yeni banka ile ilgili teknik ve idari yapılanma çalışmalarına, yeni yönetim hızla devam etmektedir. Bu kapsamda önce bankanın kullanacağı ana bankacılık programı belirlenerek bu programın kurulum ve test işlekleri ile lisans aşamasında BDDK'nın bankadan talep edeceği dokümantasyonun hazırlanmasına başlanılmıştır. Ayrıca bankanın Genel Müdürlük ve Merkez Şube hizmet binaları belirlenmiş ve hizmete hazır hale getirilmek üzere çalışmalar devam etmektedir. Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş'nin mümkün olan en kısa sürede tekrar sektörde güçlü bir şekilde yerini alabilmesi için çalışmalar aralıksız olarak sürdürülmektedir."

- "Dinamik yönetim yapısı oluşturacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Birpınar, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş'de, eskinin tecrübesiyle genç ve liyakat sahibi personeli bir araya getirerek dinamik bir yönetim yapısı oluşturacaklarını söyledi. Birpınar, "Yetimlerin bankasını koruyup kollamak arzusundayız. Önümüzdeki sene KİT Komisyonuna çok daha verimli işler yaparak gelmiş olmayı ümit ediyoruz. Bu konuda yol gösterici katkılarınızı bekliyoruz." diye konuştu.

Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Sayın da Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş'nin tasfiye sürecinden çıkarılması aşamasında, özellikle eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci başta olmak üzere milletvekilleri ve KİT Komisyonu üyelerinin önemli katkı sunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Sayın, bankanın yeniden faaliyete geçecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıda, öneri ve tavsiyelerin görüşülmesinin ardından (TH) Emlak Bankası AŞ'nin 2015-2016 yılı hesapları genel görüşe sunuldu.



