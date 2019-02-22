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TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hayvanlara eziyetin önlenmesi ve bilişim teknolojileri bağımlılıklarının ele alınması amacıyla Meclis'te iki ayrı araştırma komisyonu kurulması ile TBMM çalışmalarına 15 gün süreyle ara verilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

22 Şubat 2019 Cuma 08:14
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hayvanlara eziyetin önlenmesi ve bilişim teknolojileri bağımlılıklarının ele alınması amacıyla Meclis'te iki ayrı araştırma komisyonu kurulması ile TBMM çalışmalarına 15 gün süreyle ara verilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararlarına göre, hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması yapılacak.

Söz konusu araştırmayı yapacak komisyon 12 üyeden oluşacak ve çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da çalışma yapabilecek.

- Bilişim teknolojileri bağımlılığı araştırılacak

TBMM'de alınan bir başka kararla bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının bertaraf edilmesi ve bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla da Meclis araştırması yapılacak.

Gerektiğinde Ankara dışında da çalışma yapabilecek komisyon 12 üyeden oluşacak ve çalışma süresi 3 ay olacak.

- TBMM çalışmalarına 15 gün süreyle ara verilecek

TBMM çalışmalarına 15 gün süreyle ara verilmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TBMM çalışmalarına 12 Mart Salı gününden başlamak üzere 15 gün süreyle ara verilmesi Genel Kurul'un 19 Şubat tarihli 54'üncü Birleşiminde kararlaştırıldı.

 

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 08:14
  1. Ankara
  2. Meclis
  3. Resmi Gazete
  4. TBMM

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