0553 313 94 23

TBMM İstanbul Sözleşmesi alt komisyonu toplandı

Kadın ve Demokrasi Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Canan Sarı:- "Kadına yönelik şiddete ilişkin özel ihtisas mahkemeleri oluşturulmalı. Bu mahkemelerde hakim, savcı, sosyal araştırmacı, psikolog, pedagog gibi uzman kadrolar atanmalı"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:43
TBMM İstanbul Sözleşmesi alt komisyonu toplandı

TBMM (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Canan Sarı, aile mahkemelerinin iş yükü dikkate alınarak, kadına yönelik şiddete ilişkin özel ihtisas mahkemelerinin oluşturulması, bu mahkemelerde hakim, savcı, sosyal araştırmacı, psikolog, pedagog gibi uzman kadroların atanması gerektiğini söyledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan İstanbul Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis başkanlığında toplandı.

Kadın ve Demokrasi Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Canan Sarı, komisyona yaptığı sunumda, şiddetin insanlığın en büyük sorunlarından biri olarak varlığını sürdürdüğünü, karşılarına en çok kadına yönelik şekilde çıktığını dile getirdi.

Medyaya yansıyan kadın cinayetlerinin hem devleti hem de bu konuyla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruşlarını harekete geçirdiğini ifade eden Sarı, şiddetin öğrenilen bir davranış olduğunu vurguladı.

Sarı, kadın olmanın, şiddete maruz kalmak açısından başlı başına bir etken olduğunu söyledi.

İstanbul Sözleşmesi'nin, kadına yönelik şiddeti, insan hakları ihlali olarak sayması ve şiddetle mücadele için kurumsal mekanizma önermesi bakımından önemli olduğunu aktaran Sarı, kadına yönelik şiddetle mücadelede son derece kapsamlı hükümler içeren sözleşmenin hukuki boyutunun yanı sıra sosyal boyutunun da bulunduğunu kaydetti.

Şiddetin henüz başlamadan önlenmesi için toplumsal farkındalık çalışmalarına ağırlık verilmesini, evlilik öncesi eğitim ile anne-baba eğitim seminerlerinin yaygınlaştırılmasını öneren Sarı, okullarda drama sınıf ve bölümlerinde yapılacak somut pratiklerle şiddete başvurmaksızın çözüm yöntemlerinin öğretilmesini istedi.

Şiddet mağduruna odaklanma yerine failin ön plana çıkarılması, medya yoluyla şiddetin sıradanlaştırılmaması gerektiğini belirten Sarı, gerçekleşen şiddet değil yargılama sonunda faillere verilen cezalar konusunda kamuoyunun bilgilendirilebileceğini söyledi.

Mağdur kadınların yaşadıkları her şiddet olayının sonunda farklı kurum ve kuruluşlara gitmesi, her defasında farklı kişilere yaşadıklarını anlatması yerine kişi odaklı çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizen Sarı, önerilerini şöyle sıraladı:

"Aile mahkemelerinin iş yükü dikkate alınarak, sadece şiddet vakalarını derinlemesine inceleyecek, kadına yönelik şiddete ilişkin özel ihtisas mahkemeleri oluşturulmalı. Bu mahkemelerde hakim, savcı, sosyal araştırmacı, psikolog, pedagog gibi uzman kadrolar atanmalıdır. Tedbir talebi ile başvuru yapan veya boşanma davası devam eden tarafların psikolojik destek alması zorunlu hale getirilmelidir. Alo 183 yardım hattı, Aile Bakanlığının hizmet alanına giren tüm konularda hizmet veriyor. Özellikle acil durumlarda, şiddet mağdurları için ayrıca bir yardım hattı kurulmalıdır. İngilizce, Arapça, Kürtçe gibi dil seçenekleri getirilmelidir."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:43
  1. İstanbul Sözleşmesi
  2. Kadın ve Demokrasi Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Canan Sarı
  3. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri 25 yaşında
    1. Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri..
    2. Özcan Karagöz Milli Takım yolcusu
    3. Nijerya da Afrika Kıtasal Serbest..
    4. Kremlin son noktayı koydu!..
    5. Hakkari'de terör operasyonu
    6. Fenerbahçe kafilesi Düzce'de
    7. Malatya'da kamyonet otomobile çarptı:..
    8. Yozgat’ta silahlı kavga ölü sayısı..
    9. Kanserde tümörlerin zayıf noktası..
    10. Ulusal Fotoğraf Çalıştayı tamamlandı
    11. PKK'ya darbe: 2 terörist öldürüldü
    12. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    13. Bakan Albayrak'tan enflasyon..
    14. Rodrigo, 70 milyon avroluk serbest..
    15. Akhisar’da uyuşturucu operasyonu
    16. 500 bin dolar ve valiz dolusu evrağı..
    17. Mickael Pote'nin yeni takımı belli oldu
    18. Taraftar bekledi, Fenerbahçe gelmedi
    19. ‘Edirne’de Yaşamış Osmanlı Padişah..
    20. Hırsızlar, çaldıkları otomobille..
    21. Çocuklarına doğru yüzen köpek balığını..
    22. İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez..
    23. BM'den dünya liderlerine çağrı: Suudi..
    24. Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları..
    25. Vali Halk gününde vatandaşlar birebir..
    26. New York borsası yükselişle açıldı
    27. Fatsa’da trafik kazası: 1 yaralı
    28. CHP'den ekonomi değerlendirmesi
    29. Afetzede çadırında tasarım
    30. Kazadan saatler sonra yaralı bulunan..
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz