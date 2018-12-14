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TBMM İdare Amiri Yegin'den PMD'ye ziyaret

14 Aralık 2018 Cuma 17:04
TBMM İdare Amiri Yegin'den PMD'ye ziyaret

TBMM (AA) - TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

Yegin, ziyareti öncesinde, PMD Başkanı Göksel Bozkurt ile basın koridorundaki ofisleri gezdi ve gazetecilerin Meclis faaliyetleri kapsamında yaşadığı sorunlar ile önerilerini dinledi.

Daha sonra PMD ofisine geçen Yegin, Meclis faaliyetlerinin yoğunluğu nedeniyle ziyaretinin geciktiğini aktardı. Gazetecilerin Meclis yerleşkesinde yaşadığı ufak tefek sorunlarının bulunduğunu bildiğini belirten Yegin, bunların başında yemekhane sorununun geldiğini ifade etti.

Meclis Üyeler Lokantası'nda gerçekleştirilen inşaat çalışmaları nedeniyle gazetecilerin Tören Salonu'nun altında açılan lokantadan istifade etmelerine olanak sağlandığını anlatan Yegin, mevcut şartların iyileştirilmesi için ellerinden geleni yapma gayretinde olacaklarını dile getirdi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:04
  1. Parlamento Muhabirleri Derneği
  2. PMD Başkanı Göksel Bozkurt
  3. TBMM
  4. TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin

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