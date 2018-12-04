TBMM heyeti Karadağ'da

PODGORİCA (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve beraberindeki heyet, Karadağ Meclisinde temaslarda bulundu.

Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic ile görüşen TBMM heyeti, Karadağ-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Genci Nimanbegu ile de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Karadağ Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, iki ülke meclisleri arasındaki yoğun diplomasinin, hem siyasi hem de ekonomik açılardan ikili ilişkilere önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Görüşmede, iki ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreçlerinin de değerlendirildiği ifade edilirken, AB'nin genişlemesinin bölgenin istikrarı için önemli olduğu vurgusu yapıldı.

Heyet ayrıca Karadağ Meclisi Uluslararası İlişkiler ve Diaspora Komisyonu Başkanı Andrija Nikolic ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Veselin Sukovic ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bozkır'a, başkent Podgorica'daki temaslarında, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Aydın Sezgin eşlik etti.