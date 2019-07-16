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TBMM heyeti Azerbaycan'daki iş adamlarıyla bir araya geldi

16 Temmuz 2019 Salı 18:23
TBMM heyeti Azerbaycan'daki iş adamlarıyla bir araya geldi

BAKÜ (AA) - TBMM Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Volkan Bozkır ile komisyon üyeleri, Azerbaycan'daki iş adamlarının sorunlarını dinledi.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentoları Dış İlişkiler Komisyonları üçlü toplantısına katılmak için Bakü'de bulunan Bozkır ile AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürlüğünde Türk iş adamlarıyla toplantı yaptı.

Ziraat Bank Azerbaycan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Avni Demirci'nin organize ettiği toplantıda, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesi ile Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) üyeleri katıldı.

Bozkır toplantıda, Türkiye ile Azerbaycan'ın sonsuz güvene dayanan ve emsali olmayan ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

İki kardeş ülke arasındaki güçlü ilişkinin kıymetinin bilinmesi gerektini ifade eden Bozkır, "İş adamları ülkemizin elçileridir. İş adamlarının üzerinde büyük sorumluluk var. Her iş adamının başarılı olması ve iki ülke arasındaki dostluğa katkıda bulunması lazım." dedi.

Bozkır, siyasetçiler olarak Türk iş adamlarına destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Büyükelçisi Özoral, Azerbaycan'daki Türk iş adamlarının etkin konumda olduğunu, fakat etkinliğin daha da artırılması için üretim temelli sektörlere yatırım yapılması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan'ın 2015'te yaşadığı krizden ciddi dersler alarak reformlar gerçekleştirdiğini, ekonominin çeşitlendirilmesi ve kayıt dışı ekonominin aza indirilmesi için önemli kararlar alındığını belirten Özoral, yabancı sermayenin teşviki için çeşitli politikalar gerçekleştirildiğini kaydetti.

İki ülke arasında müzakereleri devam eden tercihli ticaret anlaşmasında sona gelindiğini vurgulayan Özoral, bu anlaşma sonrasında Türk iş adamlarının Azerbaycan'da üretim yaparak Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) sahasını hedeflemesi gerektiğini dile getirdi.

- "İş adamlarının da devlete yardımcı olması gerekiyor"

Ziraat Bank Azerbaycan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Avni Demirci, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 4 yıl önce kurulduğunu, kısa sürede Azerbaycan'ın etkin bankalarından biri haline geldiğini bildirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın hem tarihten gelen gönül bağlarıyla hem de enerji ve demiryolu hatlarıyla birbirine bağlı olduğuna işaret eden Demirci, iki ülke arasındaki ticaret hacminin istenilen düzeyde olmadığını kaydetti.

Demirci, "Her iki taraf da bunun iyi duruma gelmesi için çalışıyor. Tercihli ticaret anlaşmasında son aşamaya gelindi. Ticarette de gönül bağı kadar yakın ve etkin olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Ülkeler arasındaki köprü olan iş adamlarının sorunların çözümünde de devletlere yardımcı olmaları gerektiğini savunan Demirci, "Artık eskisi gibi çantayı eline alıp yurt dışında yatırım yapacak ülke arama dönemi sona erdi. Şimdi çok iyi analiz yapmak, risk unsurlarını iyi tespit edip ona göre yatırım yapmak gerekiyor. Böyle bilimsel metodlarla ilerleyen iş adamları, kendi devletinin sırtına yüklediği sorunların sayısını da azaltmış olur. Böylece devletler bu gibi sorunlarla uğraşmak yerine enerjisini iş adamlarının önünü açmak için kullanır" dedi.

Demirci, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticarette daha fazla yerel paraların kullanılması gerektiğini vurgulayan Demirci, Ziraat Bank Azerbaycan'ın bu konuda yoğun faaliyetler gösterdiğini anlattı.

İş adamları da gümrük kapılarında karşılaşılan sorunlar, vergiler, iki ülke iş adamlarının üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar, BDT'ye birlikte açılma gibi konularda görüşlerini ve karşılaştıkları sorunları anlattı.


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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 18:23
  1. ATİB
  2. Avni Demirci
  3. Azerbaycan
  4. Erkan Özoral
  5. Volkan Bozkır
  6. Ziraat Bank Azerbaycan

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