TBMM heyeti Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve beraberindeki dostluk grubu üyesi milletvekilleri, temaslarda bulunmak için geldikleri Bakü'de Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Asadov'la biraraya geldi.

Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım başkanlığında; AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ile MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'dan oluşan heyet, Azerbaycan Milli Meclisini ziyaret etti.

TBMM heyetini kabul eden Asadov, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler ile Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için taziye dileklerinde bulundu.

Oktay Asadov, Türkiye'nin sevincini kendi sevinçleri, kederini de kendi kederleri olarak gördüklerini ifade ederek, dünyada Türkiye ve Azerbaycan gibi birbirine bu kadar yakın iki ülkenin bulunmadığını belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu söyleyen Asadov, ticari ilişkilerin daha da artırılması gerektiğini vurguladı.

Dostluk Grubu Başkanı Ayrım da iki ülke ilişkilerinin en üst seviyede olduğunu söyledi.

Milletvekilleri olarak iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için çalıştıklarını vurgulayan Ayrım, parlamentolararası ilişkileri çok daha iyi düzeye getireceklerini sözlerine ekledi.

Ayrım, Dağlık Karabağ sorununa da değinerek, bu konuda Azerbaycan'a sonuna kadar destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Meclis heyeti, temasları kapsamında Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu üyeleriyle de biraraya geldi.

Şamil Ayrım, bu görüşmede yaptığı konuşmada da iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha iyi seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Eğitim konusunu çok önemsediklerini söyleyen Ayrım, "1992'den bu yana Türkiye'de 125 bin Azerbaycanlı öğrenci eğitim gördü. Bugün de Türkiye'de 17 bin Azerbaycanlı genç okuyor. Türkiye'de eğitim gören kardeşlerimizin Azerbaycan'ın önemli kuruluşlarında görev yapmasından gurur duyuyoruz." dedi.

Ayrım, tarım sektöründe son zamanlarda Azerbaycan'da çok ciddi atılımlar yapıldığına dikkati çekerek, Türkiye olarak bu konuda da ciddi destek vereceklerini belirtti.

Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov da iki ülke dostluk grupları olarak ekonomi, eğitim ve sağlık alanlarında iş birliği yaptıklarını ve bu iş birliğinin bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

Heyet, merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Bakü Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.



TBMM heyeti, 3 günlük temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Başbakan Novruz Memmedov ve Tarım Bakanı İnam Kerimov ile görüşmeler gerçekleştirecek.

