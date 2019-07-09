TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu

TBMM (AA) - AK Teşvikiye Hayvanseverler Platformu Başkanı Nebile Muhsin, "Bizim en büyük sıkıntımız rantçı hayvanseverler. Yaralı ya da hasta hayvanın sosyal medya üzerinden görüntülerini paylaşan bu kişiler olayı ajite ederek hayvanseverlerden belirlenen hesaplarda para topluyorlar ve bu toplanan paranın belki de çok küçük bir kısmını hayvanlar için kullanıyorlar." dedi.

Hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan araştırma komisyonu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığında toplandı.

AK Teşvikiye Hayvanseverler Platformu Başkanı Nebile Muhsin, komisyona yaptığı sunumda, hayvanlarla ilgili olarak uzun süredir çalıştığını, hayvanseverlerin güveni ve kurumların kendilerine desteğiyle belli bir noktaya geldiklerini söyledi.

Yaşanan sorunların kökten çözümünü amaçladıklarını dile getiren Muhsin, yürütülen çalışmalarda insan faktörünün önemi doğrultusunda birçok eğitim programı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde tüm hayvanseverlere eğitim vererek, yanlış bilinen birçok konunun doğrusu üzerinde bilgilendirmede bulunduklarını belirten Muhsin, "Eğitimlerde birbirimize saygı, sevgi ve samimiyet içinde davranmamız gerektiği bilincini önce hayvanseverlerimize aşıladık. Sonrasında ise sahadaki problemleri ele almaya başladık. Sorunlar çözüme kavuştukça grubumuz, birbirine saygı duyan ve birlikte iş becerebilen ciddi bir potansiyeli ortaya çıkarttı." diye konuştu.

Muhsin, hayvanseverliğin, konuların içine girdikçe genişlediğini, bir hayvan bakımı ile başlayan sevginin, başta güvenlik sorunu olmak üzere farklı birçok konuya kapı araladığını söyledi.

İstanbul Kuştepe bölgesinde özellikle yasaklı ırk olarak tabir edilen köpeklerin madde bağımlıları ve yasa dışı bazı oluşumlar tarafından sahiplenildiğine dikkati çeken Muhsin, şöyle devam etti:

"Hayvan nasıl eğitilirse öyle yaşar. Şişli Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle bölgede belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi ve yasaklı hayvanlar bu insanların ellerinden kurtarıldı. Nişantaşı'nın göbeğindeki parklarda hayvanlara akla gelebilecek her türlü eziyet, taciz yapılıyordu. Emniyetin bize sağladığı imkanlar sayesinde bu sorunlara anında çözüm üretme noktasına geldik."

Muhsin, platform olarak en büyük sıkıntılarının, rant sağlayan hayvansever çeteler olduğunu dile getirdi.

Hayvanların iyi insanlarla yaşamaları halinde iyi, kötü niyetli insanların eline düşmeleri halinde rant malzemesi haline geldiğini anlatan Muhsin, şunları kaydetti:

"Bizim en büyük sıkıntımız rantçı hayvanseverler. Yaralı ya da hasta hayvanın sosyal medya üzerinden görüntülerini paylaşan bu kişiler olayı ajite ederek hayvanseverlerden belirlenen hesaplarda para topluyorlar ve bu toplanan paranın belki de çok küçük bir kısmını hayvanlar için kullanıyorlar. Kaliteli insan faktörünü de yitirdik. Rant sahibi çevreler kimi zaman yarası dahi olmayan hayvanlara zarar vererek bu işi insanlık dışı boyuta getirebiliyor."

Nebile Muhsin, sokak hayvanlarına yönelik asli görevin belediyelere ait olduğunu ancak birçok belediyenin bu görevden kaçındığını ileri sürdü. Hayvanlara karşı görevlerini yerine getirmeyen belediyelere en ağır yaptırımın uygulanması gerektiğini ifade eden Muhsin, "Gerekiyorsa belediyelerin belgeleri ellerinden alınsın." dedi.

Platformun İstanbul Adalar sorumlusu Sultan Güler de Adalar'da yaşanan fayton sorununa ilişkin sunum yaptı. Güler, bölgede faytona koşulan atların hiçbirinin yeterli ölçüde bakımının yapılmadığını belirterek, sorunun çözümünün elektrikli fayton kullanımından geçtiğini söyledi.



