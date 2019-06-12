TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu

TBMM (AA) - Evcil Hayvancılık İş Adamları Derneği Başkanı Selim Kınsun, "Japonya, Amerika, Fransa, İngiltere gibi ülkelerdeki evcil hayvan mağazalarının standartlarıyla karşılaştırdığımız zaman Türkiye'deki standartlar iyi düzeyde." dedi.

Hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan araştırma komisyonu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığında toplandı.

Komisyona bilgi veren Evcil Hayvancılık İş Adamları Derneği Başkanı Selim Kınsun, İstanbul merkezli bir dernek olduklarını, Bursa, İzmit, Sakarya, İzmir ve Ankara'da üyeleri bulunduğunu söyledi.

Kınsun, Hayvanları Koruma Kanunu'nun değiştirilmesinin yıllardır gündemde olduğunu, kendilerinin de konuya ilişkin çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Evcil hayvan satışına ilişkin dünyadaki uygulamaların yer aldığı tarafsız araştırma kurumlarınca yapılan detaylı bir araştırmayı paylaşan Kınsun, "Amerika, Japonya, Brezilya, İngiltere, Fransa, İtalya gibi gelişmiş ülkelerin çoğunda bizim sektörümüz özellikle mağazalar tarafından yürütülmeye devam ediliyor. Çünkü bu sayede kontrol mekanizması çok daha iyi işleyebiliyor. Burada en önemli olan konu, kimin evcil hayvan sahiplendiği, hangi mantıkla sahiplenebildiği ve bunun takip edilebilir olması." diye konuştu.

Japonya, Amerika, Fransa, İngiltere gibi ülkelerdeki evcil hayvan mağazalarının standartlarıyla karşılaştırıldığında Türkiye'deki standartların iyi düzeyde olduğunu dile getiren Kınsun, şöyle devam etti:

"Mesela mağazalarımdan biri İstanbul'un çok popüler noktasında, ciddi yabancı ziyaretçi de alan bir nokta ve orada insanlarla çok görüşüyoruz. Örneğin Avustralya'dan gelen ziyaretçilerimiz olduğunda 'Sizdeki şartlar bizim ülkenin çok ötesinde' ifadesini duyuyoruz. Kanada'dan keza öyle, Amerika'dan gelen turistlerden dahi 'Sizin buradaki şartlar bizim ülkemizdeki şartlardan çok önde, hiç bunu beklemiyorduk.' ifadelerini çok duydum."



Evcil hayvan sektöründe de yanlış yapanların olduğunu anlatan Kınsun, özellikle İstanbul'da 2004'ten itibaren ciddi denetimler yapıldığını, en kötü yerlerin bile kendini geliştirmek zorunda kaldığını kaydetti.

Kınsun, toplumda bilincin de arttığını, artık hayvanlara ilişkin kötü koşullara daha fazla şikayet geldiğini ifade etti.

Evcil hayvan mağazaları yani pet shopların kapatılmasına ilişkin çağrılara yanıt veren Kınsun, şöyle devam etti:

"Bu Avusturya'da yaşanmış bir hikaye. Avusturya'da 2008 Ocak ayında evcil hayvan mağazalarında hayvan sahiplendirmesi yasaklanıyor; kedi köpek üzerinden konuşuyorum. Yasağın ardından sokaklarda sahiplendirmeler başlıyor ve takip tamamen ortadan kalkıyor, gayriresmi satışlar yapılıyor. Durumun farkına varan Avusturya hükümeti bunun önüne geçmek için evcil hayvan mağazalarının tekrar önünü açıyor."

Kınsun, evcil hayvan mağazalarının kapatılmasının sorunu çözmeyeceğini, bu durumda halkın mağdur olacağını, sağlıksız hayvan sahiplenmelerin başlayacağını ve kayıt dışı bir ekonomi oluşacağını savundu.

- "Arabasız lastik satmaya çalışır hale geleceğiz"

Komisyon Başkanı Mustafa Yel'in, hayvanseverlerin neden pet shop'lardan hayvan satışına karşı çıktıklarını sorması üzerine Kınsun, bu konudaki mantığın tamamen bakış açısıyla ilgili olduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın, "Evcil bir hayvan, pet shop'ta iki aydan fazla satılmadan kaldığında ne yapıyorsunuz?" sorusu üzerine Kınsun, bu tür durumlarda ücretsiz sahiplendirme yaptıklarını belirtti.

Gelirlerinin önemli bölümünü aksesuar, mama ve diğer ürünlerden sağladıklarını anlatan Kınsun, "Sektörün yüzde 70 civarında dilimini kedi, köpek oluşturuyor. Evcil hayvan özellikle kedi, köpek satışı olmazsa araba olmadan lastik satmaya çalışır hale geleceğiz. Bir süre devam ederiz, sonra satamayız." dedi.

Pet shop'ların hayvanlardan para kazandığı yönünde eleştiri olduğunu dile getiren Kınsun, "O yavrular sağlıklı kalsın, müşterilerimize düzgün hizmet sunabilelim diye ciddi uğraş veriyoruz. Yaptığımız ticaretin yüzde 50 enerjisi bu yavrulara gidiyor." ifadelerini kullandı.

Petfood Platformu Temsilcisi Kübra Atalay da Türkiye'de 3,4 milyon evcil kedi, 1,1 milyon evcil köpek popülasyonu bulunduğunu belirtti.

Atalay, evcil hayvan yiyeceğine ilişkin 2013'te 5 yerli üretici varken bu sayının 2019'da 32'ye ulaştığını kaydetti.



