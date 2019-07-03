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TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:05
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı

TBMM (AA) - TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2018 Yılı Raporu'nunun görüşmelerine devam etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında yapılan toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:05
  1. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok
  2. Devlet İstihbarat Hizmetleri
  3. Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetler
  4. TBMM
  5. TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu

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