TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı

TBMM (AA) - TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunda görüşülen Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2017 Yılı Raporu Hakkındaki Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Raporu, oy birliğiyle kabul edildi.

Komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında yedinci toplantısını gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2017 Yılı Raporu Hakkındaki Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Raporunun görüşülerek oy birliği ile kabul edildiği bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada raporun TBMM Başkanlığına sunulacağı ifade edildi.



