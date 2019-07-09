TBMM Genel Kurulunda gerginlik

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, çalışma takvimine ilişkin grup önerisinin görüşmelerinde CHP ile MHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi Genel Kurulda görüşüldü.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, grup önerileriyle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bir an önce başlamak ve teklifi bir an önce yasalaştırmak istediklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin Meclisin nasıl çalışacağını, nasıl tatile gireceğini planladığını belirtti.

Türkiye'de bundan hüzün duyanların bulunduğunu ifade eden Özel, "Yargı reformu diye İstanbul seçiminden önce Meclisin yapacağı bir işi yürütmenin işiymiş gibi ele alıp müjdeler verenler, nereye gidiyorsunuz? Gazeteciler, milletvekilleri, partilerin eş genel başkanları hapisteyken nereye gidiyorsunuz? Tatili hak edecek hangi kanunları yaptık da gidiyoruz?" dedi.

"Af" diye beklentiye sokulanların, ceza indirimi konusunda umudu olanların, "Kandırıldık, aldatıldık, istismar edildik." dediklerini savunan Özel, mağdurun da rencide olmayacağı bir ceza indirimi konusunda toplumsal mutabakatın aranması gerektiğini söyledi.



- "Millete poz vermek için bu şekilde konuşmayı kınıyorum"



MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, şartlı ceza indirimi konusunda teklif veren MHP'nin, mahkum yakınlarının duygularını istismar etmek gibi bir gayesinin olmadığını, bu ifadeyi kabul etmediklerini belirtti.

Bülbül, CHP'nin yaptığı işin, "reddettirmekten" ibaret olduğunu ifade ederek, "AK Parti'nin içinde yer alacağı bir uzlaşma temin edilmeden bunun uygulanma imkanının olmayacağının CHP tarafından bilinmesine rağmen sadece millete poz vermek için buralarda bu şekilde konuşmayı kınıyorum." dedi.



Yeniden söz alan Özgür Özel, "24 Haziran'da size oy veren mahkum yakınları, kendilerini açıkça aldatılmış, kandırılmış ve istismar edilmiş hissediyorlar. Yazıklar olsun." ifadesini kullandı.

- "140 kişilik grup kendi genel başkanına sahip çıkmadı"

Özel'in sözlerine tepki gösteren Bülbül, MHP'nin ortaya koyduğu siyaset anlayışının CHP'nin karalamasına rağmen milletten karşılık bulduğunu belirterek, "Mahkum yakınlarının hepsini toplasanız bunun oy olarak karşılığı ne olabilir? MHP'yi oy avcılığı noktasında değerlendirmek büyük bir hezeyandır." diye konuştu.

CHP milletvekillerinin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesindeki saldırıyla ilgili araştırma önergesi verdiğini anımsatan Bülbül, "O araştırma önergesinde kaç kişi olduğunuzun cevabını verin önce. 46 kişiydiniz. 140 kişilik grup kendi genel başkanlarına sahip çıkmadığı o ahvalde kalkıp da burada, sahte birtakım şeyleri gündeme getirip de bize sahte kahramanlık yapmayın." dedi.

Özel'in sataşmada bulunduğu gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da şunları söyledi:

"Polemikten başka bir şey yapmayan ama laftan başka hiçbir icraatı olmayan bir partinin grup başkanvekili herkese yağdı gürledi. Siyaset samimiyettir. Bu kürsüden az önce yok 'Tatile gidiyorsunuz.' yok 'İş yapmıyorsunuz.' diyen insanların nasıl samimiyetsiz olduğunu tüm kamuoyu biliyor."

AK Parti ile MHP arasındaki ittifaka nifak sokulmak istenildiğini belirten Turan, "MHP ile ittifakımızın ufak, ucuz polemiklerle zedeleneceğini düşünmek bir ham hayal." ifadesini kullandı.

- Tansiyon yükseldi

Af konusundaki iddialarını sürdüren Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 23 Haziran'daki İstanbul seçimi öncesinde "İstanbul'a mitili atacağım." sözünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Biz MHP'yi çok iyi tanırız da siz MHP'yi tanınmaz hale getirenlersiniz. Biz İstanbul seçimlerinde onurla, gururla, kararlılıkla mücadele ederken 'Seçim tekrar edilirse mitili İstanbul'a atıp oradan ayrılmayacağım.' diye gidip iki gün içinde havluyu atansınız. Mitil atmaya gelip havlu atan MHP sana söylüyorum; bugün içinizden yepyeni bir parti çıktı, üyeleriniz kahvelerde 'MHP'liyim' demeye utanır hale geldiler, bir de onu düşünün."

Özel'in bu sözlerine MHP milletvekilleri tepki gösterdi. CHP milletvekillerinin de MHP'lilere karşılık vermesi üzerine söz dalaşı uzadı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşime ara verdi.

CHP ve MHP milletvekilleri arasındaki tartışma verilen arada da devam etti. Karşılıklı bağrışmalar oldu, milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü, itiş kakış yaşandı.

Gerginlik, MHP Grup Başkanvekili Bülbül ve AK Parti'li milletvekillerinin araya girmesiyle yatıştı.

Birleşimin açılmasının ardından söz alan Bülbül, Özel'in tahrik edici şekilde konuştuğunu ifade ederek, "MHP'ye 'utanın' deme haddine hiçbir zaman sahip olamayacaksınız, buna asla müsaade etmeyeceğiz. MHP yaptığını çok iyi bilir, siyasetini size ispat etmek gibi bir mecburiyet içinde değildir. Biz siyasetimizi de düşüncelerimizi de inandıklarımızı da yüce Türk milleti için yaparız." dedi.

Özel ise hakaret etmediğini savunarak, kaba kuvvetten değil demokrasiden, konuşmaktan yana olduklarını ve konuşmaya devam edeceklerini söyledi.

- Perşembe günü RTÜK'e üyelik seçimi yapılacak

Öte yandan, AK Parti'nin kabul edilen grup önerisine göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı. Teklif, bugünden itibaren Genel Kurulda görüşülmeye başlanacak.

Perşembe günü Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) boşalacak 3 üyelik için seçim yapılacak.

Bu arada, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Çam Fıstığı Araştırma ve Koruma Enstitüsü Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önergesi kabul edilmedi.





