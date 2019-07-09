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TBMM Genel Kurulu toplandı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:- "Her ne ad altında olursa olsun eski sisteme dönüş özlemi taşımak siyasal gericiliktir"- "Cumhur İttifakı, bu sistemin layıkıyla işletilmesi için elinden gelen çabayı sarf edecek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sonuna kadar sahip çıkacaktır"

09 Temmuz 2019 Salı 16:42
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Her ne ad altında olursa olsun eski sisteme dönüş özlemi taşımak siyasal gericiliktir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan "Kütahya'nın değerleri ve ildeki gelişmeler", CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap "Murat Dağı'ndan altın madeni çıkarılması projesi", MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. yılı" konularında gündem dışı konuşmalar yaptı.

Akçay, 9 Temmuz 2018'de fiilen yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, neden ve nasıl geçildiğine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Türkiye'de 109 yıllık sürede demokrasi ve siyasi hayatın çok sayıda darbelerle, muhtıralarla, vesayet girişimleriyle kesintiye uğradığını, yapısal sorunlar nedeniyle çıkan hükümet krizleriyle siyasal istikrarın sağlanamadığını belirten Akçay, sistemdeki tıkanma ile erkler arasındaki kaymaların, devlet çarkının bozulmasına ve karar süreçlerinin laçkalaşmasına neden olduğunu söyledi.

Eski sistemle daha fazla mesafe alınamayacağının 15 Temmuz hain darbe girişimiyle iyice belli olduğunu ifade eden Akçay, sonuç olarak Türk milletinin, 16 Nisan halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "evet" dediğini, 24 Haziran 2018 genel seçimleriyle de bu kararın teyit ve tescil edildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kefil ve referansının milli irade ve siyasal geçmiş olduğunu söyleyen Akçay, yeni sisteme keyfi olarak günlük siyasi dürtülerle değil, bir zaruret sonunda geçildiğini vurguladı.

Yapılması gerekenin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşip işletilmesine çalışmak olduğuna işaret eden Akçay, şöyle konuştu:

"Her ne ad altında olursa olsun eski sisteme dönüş özlemi taşımak siyasal gericiliktir. 'Tarafsız cumhurbaşkanı, partisiz cumhurbaşkanı' gibi söylemler yeni sistem bakımından gerçekçi olmayıp, cumhurbaşkanlığı makamını bir vesayet makamı olarak görmekten başka anlamı olmayan düşüncelerdir. Yeni sistem üzerinden öylesine garip eleştiriler ve özlemler dile getiriliyor ki bu eleştirileri ciddiye alırsak, bunların adeta siyasetsiz siyaset, iktidarsız iktidar istediklerini görüyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1 yıllık karnesine bakıldığında, sistemle yönetimde istikrarın, temsilde adaletin sağlandığını anlatan Akçay, "Hem kuvvetler ayrılığı daha belirgin hale gelmiş hem de her kuvvet kendi içinde güçlenmiştir ancak kuvvetler ayrılığının daha belirgin hale gelmiş olması; iki erkin arasına kale duvarları örülmesi anlamına da gelmemektedir. Yürütme ile yasama ilişkilerini kurumsallaştırıp formel hale getiren düzenlemeler zaman içinde elbette yapılacaktır." dedi.

"Güçlü yürütme, güçlü Meclis" hedefine ulaşıldığını vurgulayan Akçay, "Cumhurbaşkanı seçiminde barajın yüzde 50 artı 1'e çıkması milli iradeyi daha güçlü şekilde tahkim etmiş, iktidarın seçiminde müstesna bir uzlaşmayı sağlamıştır.Yürütmede çift başlılık ortadan kalkmıştır.Artık hükümet krizleri yaşanmayacaktır.Bu sistem aynı zamanda demokrasilerin temel özelliği olan uzlaşma imkanlarını teşvik etmiş ve ittifaklara imkan sağlamıştır.24 Haziran 2018 seçiminde toplam 9 parti Meclise girmiş, 5 parti grup kurmuş, 96 yıllık TBMM'de en yüksek temsiliyete ulaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve esaslarıyla oturması, kurum ve kurallarıyla güçlenmesinin zaman alacağına dikkati çeken Akçay, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ve güçlenmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğru bir sistem olduğuna o gün olduğu gibi bugün de inanıyor ve bu sistemin sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Cumhur İttifakı bu sistemin layıkıyla işletilmesi için elinden gelen çabayı sarf edecek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sonuna kadar sahip çıkacaktır."




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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:42
  1. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. yılı
  2. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay
  3. tbmm genel kurulu

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