TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Muhalefet partilerindeki arkadaşlarım '25 yıl sonra İstanbul'u kazandık' diyorlar. 25 yıldır tokat mı yiyorlardı? Böyle mi telakki ediyorlar?" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, "İzmit'in Kurtuluşu", İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Acıpayam Depremi nedeniyle vatandaşların yaşadığı sorunlar", Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, "23 Haziran'da yapılan İstanbul seçimlerinin demokrasi açısından değerlendirilmesi" konularında gündem dışı konuşmalar yaptı.

Cihangir İslam, milletin son seçimde mührü basarak Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını onayladığını söyledi.

Milletin, daima kritik noktalarda kaderine el koyduğunu ve doğru olanı yaptığını, bundan herkesin ders alması gerektiğini belirten İslam, "Sevgili AK Parti'liler, aziz millet önce 13 bin 500 oyla kulağınızı çekti, bu sefer 806 bin oyla ense kökünüze bir tokat patlattı." ifadesini kullandı.

"Millet cezanızı kesmiştir." diyen İslam, rap sanatçısı Ceza ile ünlü neyzen Mercan Dede'nin Meclise davet edilmesini ve milletvekillerine konser vermesini talep ederek, TBMM Başkanvekili Sancar'dan, bunu Başkanlık Divanı'na iletmesini istedi.

Sancar da, "Sayın İslam, bu talebinizi iletin, ben de destek olayım." dedi.

Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, TRT'nin, eşit yayın yapma sorumluluğundaki devlet kuruluşu olduğunu ancak Türkiye'deki siyasal temsiliyet imkanlarını AK Parti'nin lehine kullandığını savundu.

Ağıralioğlu, "30 yıldır memleket, millet meselesine cümle kuruyorum. Osman Öcalan'ın çıkabildiği TRT'ye biz çıkamadık. TRT bütün müştemilatıyla bilabedel AK Parti'ye geçirilsin. TRT'nin herkese eşit mesafede yayın yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik ciddi saldırıların ve siyasi oyunların olduğunu belirtti.

ABD'nin, S-400 hava savunma sistemleri üzerinden Türkiye'ye yaptığı açıkça tehdidin kabul edilemeyeceğini ifade eden Bülbül, "ABD, önemli tavizlerle devletimizin diz çökmesini ve çözülmeye girmesini beklemektedir. Türkiye kendi kaderini kendisi tayin edecek bağımsız bir devlettir." dedi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hükümranlık hakları ile Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmaya çalışıldığına işaret eden Bülbül, "Türkiye bu fiili duruma asla müsaade etmeyeceğini ifade etmiştir. Bizler bu hususta, devletimizin atacağı adımların sonuna kadar arkasındayız. Türkiye, yapacağı sondaj faaliyetleriyle birlikte Doğu Akdeniz'de oluşabilecek her türlü oldubittiye, zorbalığa karşı kendi haklarını ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'de nüfusun yüzde 60'ından fazlasının açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşadığını savundu.

Bu vahim tabloyu düzeltmek için çaba harcaması gereken iktidarın, halkın üzerine yeni zamlarla gittiğini söyleyen Oluç, "Seçim geçti zamlar başladı. Seçim sürecinde halka meydanlardan çay poşetleri atanlar şimdi kuru çaya yüzde 15, şekere yüzde 16 oranında zam yaptılar. Görünen o ki başka zamlar da gelecek." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle açılan davanın yarın başlayacağını hatırlattı.

Kaftancıoğlu'na destek vermek için yarın İstanbul'da olacaklarını vurgulayan Özel, "Çünkü Ekrem İmamoğlu'nu kucaklayan İstanbul ittifakı şunu biliyor ki Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanılmasında gösterdiği katkılardan dolayı yargılanmaktadır. Bu yüzden hedef alınmıştır. Kaftancıoğlu'nu yargılamak demek İstanbul halkının tercihini yargılamak demektir. Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Şanlıurfa Halfeti'deki işkence iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanlığıyla görüştüğünü, bu konuda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun ne yaptığını sorduğunu aktardı.

Konuya ilişkin aldığı bilgileri aktaran Zengin, "Bu kişiler, Dışişleri Bakanlığı sınavını usulsüzce kazandığı iddiasıyla gözaltına alınan Dışişleri Bakanlığı personeli. Bu kişiler, FETÖ/PDY üyesi olmaktan gözaltındalar. Kendileriyle alakalı her 24 saatte doktor raporu var. Bu raporda cebir ve darp izinin olmadığı belirtiliyor." dedi.

Zengin, komisyonda, yakın tarihte konuyla ilgili detaylı bilgilendirme toplantısı yapılacağını bildirdi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, "Millet son seçimde ense kökünüze bir tokat patlattı." şeklindeki sözlerine yanıt veren Zengin, bu sözü çok yakışıksız bulduğunu belirtti.

Saadet Partisi'nin son seçimde oyunun yarı yarıya düştüğünü anlatan Zengin, "Bu durumda kendi partisi tokat üstüne tokat mı yemiştir, partisi tokatlanmış mıdır? Böyle mi anlamalıyız? Muhalefet partilerindeki arkadaşlarım '25 yıl sonra İstanbul'ukazandık' diyorlar. 25 yıldır tokat mı yiyorlardı? Böyle mi telakki ediyorlar? Muhataplarınıza bir sözü söylerken önce kendi geçmişinize bakmanız lazım." diye konuştu.







