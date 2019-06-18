TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Ona bu muameleyi reva görenler silahların gölgesi altındaki yönetimleriyle hiçbir zaman gerçek manada iktidar olamayacaklar ve hayatlarının geri kalanını kendi halklarından korkarak geçirmek zorunda kalacaklardır." dedi.

Bilgiç'in başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda, Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi için başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Bilgiç, dün akşam saatlerinde Mısır'ın demokratik seçimlerle işbaşına gelmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetini derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mursi'nin, 2012'de halk oyuyla seçiminin hemen ertesinde kanlı bir darbe ile devrildiğini, 6 yıllık gayri insani koşullarda geçen hapishane hayatının sonunda cunta mahkemesinin önünde Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu ifade eden Bilgiç, şunları söyledi:

"Darbelerden çok çekmiş bir ülke olarak Mısır halkının ve Mursi'nin demokrasi mücadelesine Türkiye olarak yakinen şahitlik ettik ve bu süreçte seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin hep arkasında olduk. Sayın Mursi, kendi büyük tarihsel misyonunu dün itibarıyla tamamladı. Daha doğrusu o büyük misyonu tamamlamasına fırsat verilmedi. Fakat biz bundan sonra da Mısır'ın demokrasi özlemi çeken halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

Mursi'nin verdiği demokrasi ve adalet mücadelesinin Mısır'ın kadim tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirten Bilgiç, tarihin emperyalist güçlerin ve zillet içindeki yerli iş birlikçilerinin Mısır'da iktidarı silah zoruyla hukuksuz bir biçimde gasbedilişini ve buna göz yumanları utançla kaydedeceğini vurguladı.

TBMM Başkanvekili Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ona bu muameleyi reva görenler silahların gölgesi altındaki yönetimleriyle hiçbir zaman gerçek manada iktidar olamayacaklar ve hayatlarının geri kalanını kendi halklarından korkarak geçirmek zorunda kalacaklardır. Nitekim Mursi'nin naaşının, ailesine teslim edilmesine ve doğduğu topraklara defnedilmesine mani olanların içinde bulunduğu ruh hali tam da budur. Cenazeye ve ölüye saygı en temel evrensel insani vecibe iken Mursi'nin naaşına ve sevenlerine yapılan bu saygısızlığın da başka bir izahı yoktur. Gerçek özgürlük, insanın zihnen ve vicdanen özgür olmasıdır. Mursi'nin bedeni hapsedilmişti fakat vicdanı hür ve temizdi. Bu sebeple o, Mısır halkının ve demokrasiye samimi bir şekilde inanan bütün insanların gönlünde ebediyen taht kuracaktır. Onu hukuksuzca hapsedenler ise bugün belki bedenen özgürler ama Mısır halkının vicdanında ebediyen mahkum olmuşlardır.

Uluslararası camianın Mısır'da bundan 6 sene önce demokrasiye karşı yapılan darbeyi içine sindirmekte hiç zorlanmadığını biliyoruz. Temennim odur ki Mursi'nin vefatı uluslararası kamuoyunda bir vicdan muhasebesine vesile olur. Bir kez daha Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet, Mısır halkına ve tüm İslam dünyasına başsağlığı diliyorum."

Bilgiç, konuşmasının ardından üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Mursi'nin şehadetine ilişkin yaptığı konuşmada, mert bir adamın Hakk'a yürüdüğünü belirterek, "Mursi artık özgürdür. Allah kendisine rahmet eylesin." dedi.

İşler, "Ben eminim ki ümmet-i Muhammet ve aziz milletimizin vicdan sahibi her bir bireyi Mursi'nin katilleri gibi yaşamaktansa onun gibi şehit olmayı arzulamaktadır. Anadolu'nun ve İslam coğrafyasının mümbit topraklarında Mursi ile ile aynı yolda yürüyecek binlerce genç yetişmektedir. Onun kurduğu hayal bir gün muhakkak gerçekleşecektir." diye konuştu.

Emrullah İşler, konuşmasının ardından Mursi için dua istedi. Milletvekilleri oturdukları sıralardan Mursi için Fatiha okudu.

Genel Kurulda, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "Aksaray'ın il oluşunun 30. yıl dönümü", AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü" dolayısıyla gündem dışı söz aldı.

Yerlerinden söz alarak konuşma yapan milletvekilleri de Mursi'nin vefatı dolayısıyla mesajlarını paylaştı.