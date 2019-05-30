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TBMM Genel Kurulu toplandı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:- "Pençe Harekatı, Kandil'in hareket alanının sınırlanması ve lojistik yuvalarının kapatılması için stratejik ve hayati bir öneme sahiptir"

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:15
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Pençe Harekatı, Kandil'in hareket alanının sınırlanması ve lojistik yuvalarının kapatılması için stratejik ve hayati bir öneme sahiptir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "artan terör olaylarına" ilişkin yaptığı konuşmada, Pençe Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Destici, "Türk milleti ordu millettir. Hayatımızın her döneminde o anki tahsilimiz, makamımız ve görevimiz ne olursa olsun kendimizi şerefli Türk ordusunun bir mensubu hissettik. Dolayısıyla harekatla ilgili ayrıca bir destek cümlesi kurma ihtiyacı dahi duymadan her daim yanlarında olduğumuz Mehmetçiklerimize yüce Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum." dedi.

Yerli savunma sanayinin, ordunun operasyon yeteneğine sahada sağladığı katkının görülmesi açısından da Pençe Harekatı'nı dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Destici, "Pençe Harekatı, Kandil'in hareket alanının sınırlanması ve lojistik yuvalarının kapatılması için stratejik ve hayati bir öneme sahiptir." diye konuştu.

Pençe Harekatı'nı her ne şartla olursa olsun ve bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzey doğusu ve Irak'ın kuzeyinin kontrol altına alınmasıyla ilgili önemli bir adım olarak gördüklerini dile getiren Destici, "Milletimizin varlığını hedef alan terörün hak ettiği akıbetle sonlandırılmasının başlangıcı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Destici, bölge coğrafyasının şartları ve jeopolitiği itibarıyla güvenliğin kalıcı olması için İran ve Irak merkezi yönetimi ile iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Türkiye ziyaretini önemli bulduğunu belirtti, terör konusunda Türkiye ve Irak'ın iş birliğinin kalıcı olmasını diledi. Destici, ABD ve Rusya'nın Türkiye'nin güvenliğini riske edecek hamlelere girişmemesi gerektiğini söyledi. Irak ve Suriye topraklarının, Araplar ve Kürtlerden ibaret bir bölge olmadığına işaret eden Destici, Türklerin, bu bölgenin bin yıl aşkın bir süredir asli ve en önemli unsurlarından olduğunu dile getirdi.

- "Yeni bir müzakere sürecine dönülmemelidir"

Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en başından beri Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün yanında olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Burada vurgu yapmak istediğim bir husus da terörün tüm unsurlarıyla mücadeleden asla vazgeçilmemeli ve katiyen yeni bir müzakere sürecine dönülmemelidir. Türkiye bu dönemde şu üç şeyden vazgeçmemeli ve geri adım atmamalıdır; birincisi, S-400'lerin alımı, ikincisi Fırat'ın doğusuna inşallah bayramdan sonra gerçekleşeceğini ümit ettiğimiz harekat ve üçüncüsü de Doğu Akdeniz havzasındaki kazanımlarımız."

Pedofilinin Türkiye'de maalesef gündemden düşmeyen ve çözüm bulmakta zorlanılan bir problem haline dönüştüğünü belirten Destici, "Kararlılıkla ifade etmek istiyorum, bir ülkede bir suç önlenemiyorsa yapılacak ilk işlerden biri o suça dair cezaları yeniden gözden geçirmek olmalıdır. Konuyla ilgili alınacak başka önlemler elbette olacaktır." dedi. Destici, Meclis'in bu konuda cezaları yeniden düzenleme hususunda üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "Trabzon'un tarihi ve kültürel değerleri", AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ise "31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü" nedeniyle gündem dışı birer konuşma yaptı.




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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:15
  1. Mustafa Destici
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