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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında bir araya geldi.

07 Mayıs 2019 Salı 15:55
TBMM Genel Kurulu toplandı

Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, başkanvekili sıfatıyla ilk defa Genel Kurulu yönettiğini belirterek, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, Engelliler Haftası'nın 10-16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 156 ülkede aynı tarihlerde anıldığını söyledi.

Alınan önlemlerle son 28 yılda çocuk felci vakalarının yüzde 99 oranında azaldığına dikkati çeken Özdemir, "Fakat Suriye'den aldığımız göç sebebiyle Nijerya ve Afganistan'da yoğun biçimde rastlanan çocuk felci vakalarının Türkiye'de yeniden görülmeye başlamasını da ayrıca burada dikkatlerinize sunmakta yarar görüyorum. Son yıllarda yapılan politikalarla ve iyileştirmelerle engelliler, edilgen bir yapıdan kurtarılarak, daha etkin, kendi ayakları üzerinde durabilen, hayatlarını bağımsız biçimde idame ettirebilen bireyler konumuna getirilmiştir." diye konuştu.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, gündem dışı konuşma yapmak için geldiği kürsüye, adalet terazisi heykeli koydu.

Konuşmasını seçim bölgesine ilişkin planladığını fakat YSK'nin dün İstanbul'a ilişkin aldığı karar nedeniyle konuşmasının gündemini değiştirdiğini belirten Yalım, seçimlerin iptal edilmesi yönünde oy kullanan YSK'nin 7 üyesine seslenerek, üzerinde "Vicdan" yazan dövizi milletvekillerine gösterdi.

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın Muş'ta 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmasında, "AKP-MHP faşist ittifakı, bloku" sözüne MHP milletvekilleri, "faşist sensin" diyerek tepki gösterdi.

Yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP'li Işık'ın Muş'taki seçim sonuçlarına ilişkin söz aldığını fakat buna ilişkin bir cümle bile söz sarf etmeden, "kışkırtıcı ve hakarete varan bir dil" kullandığını vurgulayarak, "Bu tahrikkar ve kışkırtıcı dil konusunda kendisini uyarıyorum. Faşist, ırkçı, bölücü dil kendi dilidir. Kendisini de kınıyorum. Kendi dili de terörist dilidir." dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 15:55
  1. Muş
  2. İstanbul
  3. Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç
  4. AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir
  5. Birleşmiş Milletler (BM)
  6. Engelliler Haftası
  7. TBMM
  8. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım

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