TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Gök, Genel Kurul'un açılışında, eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü ile 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Halil Akyüz'ün vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Ünlü ve Akyüz için Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, gündem dışı konuşmasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında Trabzon'dan Rusya'ya götürülen kültürel varlıklarının Türkiye'ye iade edilmesi konusunda yapılan girişimlere ilişkin bilgi verdi.

1916'da Trabzon işgalinde, daha sonra 1918'de işgal sonrası Trabzon ve diğer vilayetlerden Rusya'ya götürülen tarihi eserlerin ait oldukları yere geri getirilmesiyle ilgili 2009’dan beri AK Parti ve ilgili bakanlıklar nezdinde çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Ayvazoğlu, "Eserler arasında 1700 ve 1800’lü yıllara ait çok sayıda Kur'an-ı Kerim, Yenicuma, Ortahisar ve Ayasofya'da yapılan kazılarda çıkarılan mozaikler, Trabzon matbuatına ait gazete ve kitap koleksiyonu, camilerimize ait sancaklar ve değerli eşyalar, padişah fermanları, 497 parça el yazması eser, çeşitli ölçü ve özelliklerde tarihi eser bulunmaktadır." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlayan, Dışişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları tarafından yakından takip edilen girişimlerle ilgili Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin de devrede olduğunu anlatan Ayvazoğlu, "Eserlerin iadesiyle ilgili çok yol katedilerek, Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde konu takip edilmektedir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Rus işgaline uğrayan Osmanlı vilayetlerinde, özellikle Trabzon ve Van illerinden Rus bilim adamlarınca seçilerek Rusya'ya götürülen kültür varlıklarının ait oldukları yere iadesi, ecdadımızın mirasına sahip çıkma açısından bizlere düşen önemli bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de "yerli ve milli tarım" konusunda yaptığı gündem dışı konuşmasında, Anadolu illerinde baş gösteren sıkıntıları, üretilen ürünün değerinde satılamamasının oluşturduğunu aktardı.

İstanbul ve Ankara'da açılan tanzim satış noktalarının Anadolu'da açılmamasının vatandaş ile pazarcı arasında tartışmalara sebep olduğunu savunan Gürer, "Anadolu'nun çoğu ilinde pazarlarda 'tanzim fiyatın' iki katına ürün satılıyor. Oralardaki vatandaşlarımız da iktidara, tanzim satışının kendi illerinde de açılması için çağrı yapıyor." dedi.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz da gündem dışı konuşmasında, Şırnak ilinin sorunlarını aktardı.