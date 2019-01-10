0553 313 94 23

TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Başkanvekili Levent Gök- "(10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü) Çalışan gazetecilerimizin yanında elbette çalışamayan gazetecilerimiz var. Doğal olarak biz bugünü tüm basın emekçilerimizin günü olarak kutluyoruz"

10 Ocak 2019 Perşembe 14:36
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - TBMM Başkanvekili Levent Gök, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Çalışan gazetecilerimizin yanında elbette çalışamayan gazetecilerimiz var. Doğal olarak biz bugünü tüm basın emekçilerimizin günü olarak kutluyoruz." dedi.

Meclis Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Gök, dün Genel Kurulda, HDP milletvekillerinin Ankara il binası önünde basın toplantısı yaparken polis müdahalesine uğraması konusunun gündeme geldiğini anımsatarak, "Sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürü ile bizzat konuyu görüştük. Ankara Emniyet Müdürü, olayla ilgili inceleme başlatacağını tarafıma ifade etmiştir." açıklamasını yaptı.

Bugünün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olduğunu anımsatan Gök, "Çalışan gazetecilerimizin yanında elbette çalışamayan gazetecilerimiz var. Doğal olarak biz bugünü tüm basın emekçilerimizin günü olarak kutluyoruz. Parlamentomuzun çalışan gazetecilerimizin ve çalışmayan basın emekçilerinin sorunlarını da dikkate alarak, onların daha bir mutlu yaşam sürmelerine olanak sağlayacak çalışmalar yapacağına inancımla tekrar gazetecilerimizin, basın emekçilerimizin bugününü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Levent Gök, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci "Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü", CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu "demokratik hukuk devleti için yasamanın işlevi", İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ise "2019'un Samsun Yılı ilan edilmesi" konularında gündem dışı birer konuşma yaptı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:36
  1. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
  2. Levent Gök
  3. tbmm genel kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sporla Kal Güvende Kal" projesi
    1. "Sporla Kal Güvende Kal" projesi
    2. Eski cumhurbaşkanının doktoruna 15..
    3. Grekoromen güreşçiler Bursa'da kamp..
    4. Pompeo Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
    5. Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı!..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihteki..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir milletin..
    8. AB'den Ar-Ge'ye 318 milyar avro
    9. Bir gecede hepsini parçaladılar! Polis..
    10. AK Parti Adapazarı ilçe belediye..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir toplumda..
    12. "Destek paketi Türkiye ekonomisi için..
    13. TBMM Genel Kurulu toplandı
    14. Mısır'da İhvan yöneticilerine beraat
    15. "5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa..
    16. Tunuslu eski bakandan flaş açıklama!..
    17. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    18. KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı
    19. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına..
    20. Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar