TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti güçlü, kararlı ve dirayetli bir liderlikle, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle her türlü terör koridorunu hem de her türlü terör koalisyonunu yerle yeksan etmeye, tarihin çöp sepetine atmaya bugün de muktedirdir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök'ün başkanlığında toplandı.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "bioçeşitlilik ve biokaçakçılık", CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ile AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ise "Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü" konularında gündem dışı konuşma yaptı.

Gündem dışı konuşmaların ardından Grup Başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Halide Edip Adıvar ile Cemal Süreya'nın vefatlarının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Adıvar ve Süreya'yı rahmet, minnet ve saygı ile andığını belirtti.

Yeni yıl ile kitaba erişimin zorlaştığını savunan Türkkan, buna karşılık kurşuna erişimin de kolaylaştığını iddia etti. Gençlerin mermiye değil kitaba ihtiyacı olduğunu dile getiren Türkkan, gençlerin mermiye ihtiyaç duyduğu dönemde milletin, ciddi faturalar ödediğini söyledi.

Kilis'in nüfusundan fazla Suriyelinin bu kentte ikamet ettiğine dikkati çeken Türkkan, asayişi sağlamak ve Suriyeliler ile anlaşabilmek için polislere il emniyet müdürlüğü tarafından Arapça kursu açıldığını anlattı. Türkkan, "Bu acı tablo, Türkiye'yi yanlış Suriye politikası neticesinde getirdiğiniz vahim noktanın gerçek bir özetidir. Bu noktayı değiştirmezseniz, Kilis'ten başlayan bu durum yakında tüm memleketi saracaktır." dedi.

Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Suriyelilere yapılan harcama konusunda verdikleri rakamların çelişkili olduğunu belirterek, bu konuda hükümetten, Suriyelilere harcanan para konusunda ciddi, net bir açıklama beklediklerini dile getirdi.

- MHP'den ruh sağlığı yasası için destek çağrısı

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, partisince hazırlanan ve daha önceden TBMM Başkanlığına sunulan ruh sağlığı yasası teklifinin kanunlaşması için milletvekillerinden destek istedi.

Gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda ruh sağlığı yasası bulunduğunu ifade eden Bülbül, Türkiye'nin bugüne kadar bir ruh sağlığı yasasının bulunmadığını söyledi. Ruh sağlığı alanının, bu konuda eğitimi olmayanların istismarına maruz kaldığını belirten Bülbül, "Ülkemizde tüm toplumu temsil eden Türkiye Ruh Sağlığı Profili Çalışmasında, 12 aylık yaygınlık yüzde 17,2 olarak tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre her geçen yıl Türkiye'de antidepresan ilaç kullanımı artış göstermektedir. Antidepresan kullanan erkeklerin 2 mislini kadınlar kullanmaktadır." diye konuştu.

Bülbül, 2019'da bu teklifin yasalaşmasını arzu ettiklerini söyledi.

- Mecliste Cumhurbaşkanı Erdoğan için alınan önlemler

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti Grup toplantılarında özel güvenlik önlemi alındığını ifade etti.

Mecliste, milletvekillerinin dahi koridorlarda yürüyemediğini savunan Tiryaki, bunun bir benzerinin dün yaşandığını anlattı. Tiryaki, "Dün yine pek çok yer kapatılmıştı. Açılması konusunda uyarılarda bulunan Mardin Milletvekilimiz Tuma Çelik, bir milletvekili tarafından darbedildi. AK Parti Grubunun bu konuda daha duyarlı davranması gerektiği kanısındayım. Bir milletvekilimiz eğer koridorlarda, bir başka milletvekilinin saldırısına uğramadan yürüyemeyecekse bu hepimiz açısından sorundur." ifadelerini kullandı.

HDP'li Tiryaki, bugün partisinin Ankara İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen partililere polisin müdahale ettiğini söyledi. Aralarında bulunan milletvekillerinin de polisler tarafından darbedildiğini savunan Tiryaki, "Bu bütün Meclise yapılmış bir saygısızlıktır." dedi.

- Futbol kulüplerinin borçları

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, çiftçilerin geçim sıkıntısı bulunduğunu, ektikleri üründen emeklerinin karşılığını alamadığını ve ürününü ekmek için de yeterli imkana sahip olmadığını öne sürdü. Çiftçinin, sütünü Ziraat Bankası önüne döktüğünü, tütününü yaktığını anlatan Özkoç, bu sıkıntıların sokağa taştığı değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçileri destekleyecek Ziraat Bankasının, doğru yönetilmeyen futbol camiasının borcunun yapılandırılmasında görevlendirildiğini söyleyen Özkoç, "Futbol dünyasını yönetenler ilk önce dediler ki '3 yabancı futbolcu yeter'. Sonra 'sınırsız yabancı futbolcu alalım' dediler. Bu futbolcuları dövizle alıyoruz. Düşük vergi ile bu transferler yapılıyor. Ülkemizde imkan verildiğinde o yıldızları cebinden çıkarak futbolcuların önü kesiliyor." diye konuştu.

Kulüpler ve başkanların birbiri ile yarıştığını, yanlış yönetimden dolayı da Türk futbolunun bugünkü durumuna geldiğini savunan Özkoç, Ziraat Bankasının borçları yapılandırmasının da çözüm olmayacağını, borçların ikiye, üçe katlanacağını öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Osmaniyeliler ve milletin tek bilek olarak düşmana gereken cevabı verdiğini belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün de aziz milletimiz ve güçlü devletimiz, emperyalistlerin her türlü oyununu tarihin çöp sepetine atmaya muktedirdir. Türkiye Cumhuriyeti güçlü, kararlı ve dirayetli bir liderlikle, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle her türlü terör koridorunu hem de her türlü terör koalisyonunu yerle yeksan etmeye, tarihin çöp sepetine atmaya bugün de muktedirdir."