TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının teşekkül etmediğini belirtti.

Sancar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.



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